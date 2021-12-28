Gaziantep'te sokak hayvanları sahipsiz kalmıyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) bakım ve tedavilerini yaptığı sahipsiz sokak hayvanlarının besin ihtiyaçlarını, şehrin çeşitli noktalarına konumlandırdığı besleme noktalarında düzenli olarak karşılıyor.

GBB Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, il genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının takipçisi oluyor, tedavi, bakım ve beslenme ihtiyaçlarını gidererek sahiplendiriyor. Bu kapsamda 2021 yılında yaklaşık 6 bin sokak hayvanının tedavisini tamamlayıp binin üzerinde sokak hayvanına yeni yuva bulan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının mama sıkıntısını ise gerek belediyeye bağlı barınakta gerekse de belirlenen 200 besleme noktasında günlük olarak gideriyor.

Büyükşehir Belediyesi barınaktaki ve besleme noktalarındaki sokak hayvanlarına aylık 7 tona yakın mama dağıtırken, ayrıca kent genelindeki üniversiteler, askeri alanlar, otellerden toplanan yemek artıkları da hayvanlara takviye yem olarak veriliyor.

Öte yandan GBB'nin inşaatını tamamladığı ve yakın zamanda hizmete açacağı Burç Yazıbağ'da 15 dönüm arazi üzerine kurulu Sokak Hayvanları Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi, mevcut barınakla birlikte faaliyet gösterecek.

Tesiste kedi ve köpekler için ayrı bakım ve rehabilitasyon bölümleri oluşturuldu. Daha ferah ve modern yapıdaki merkezde ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunuyor. - GAZİANTEP