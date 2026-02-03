Gaziemir Belediye Meclisi'nden Dmd Hastası Giray İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
Gaziemir Belediye Meclisi'nden Dmd Hastası Giray İçin Yardım Çağrısı

03.02.2026 15:37  Güncelleme: 16:32
Gaziemir Belediye Meclisi üyeleri, DMD kas hastası Giray Aslan için başlatılan bağış kampanyasına şubat ayı huzur haklarını bağışlayarak destek verdiler. Belediye Başkanı Ünal Işık, toplumu bağış yapmaya davet etti ve farkındalık oluşturmak için toplantıda Giray'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydiler.

(İZMİR) - Gaziemir Belediye Meclisi üyeleri, DMD kas hastası Giray Aslan için başlatılan bağış kampanyasına destek olmak için şubat ayı huzur haklarını bağışladı, Giray'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle meclis toplantısına katılarak farkındalık oluşturdu. Belediye Başkanı Ünal Işık, "Tüm yurttaşlarımızı Giray'ın umudunu büyütmeye ve bağışlarıyla destek olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Gaziemir Belediyesi Meclisi üyeleri, şubat ayı meclis toplantısında DMD kas hastası Giray Aslan'ın tedavi sürecine destek olmak ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla dikkat çeken bir çalışma yaptı. Giray'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtleri giyerek meclis toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri, DMD kas hastası Giray için başlatılan bağış kampanyasına katkı sağlamak için şubat ayı meclis huzur haklarını bağışladı.

Meclis toplantısını yöneten Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Giray ve ailesinin yalnız olmadığını vurgulayarak, "Tüm kalbimizle evladımız Giray'ın yanındayız. Bu zorlu süreçte dayanışmanın gücüne inanıyoruz. El birliğiyle, imkanlarımız ölçüsünde Giray'a destek olmaya devam edeceğiz. Katkı sunmak isteyenler için köprü olacağız. Giray'ın tedavisi için çok yüksek miktarda paraya ihtiyaç var ve bu paranın toplanması için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Tüm yurttaşlarımızı Giray'ın umuduna ortak olmaya ve bu süreçte ailesinin yanında durmaya, destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın, Giray için başlatılan yardım kampanyasına önemli katkılar sağladığına dikkat çeken CHP Grup Başkan Vekili Cemal Çalışkan "Giray'ın tedavisine destek olmak, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi bu kampanyaya katkı sağlamaya davet ediyoruz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Biz Gaziemir Belediye Meclisi olarak bir anne babanın yardım çığlığını duymazdan gelemeyiz ve gelmiyoruz. Gaziemir'in ve İzmir'in sivil toplum kuruluşlarına, vakıflarına, iş insanlarına ve siyasilere sesleniyorum; bu çocuğun sizin desteğinize ihtiyacı var. Basın emekçilerinden de Giray'ın sesini ülkemizin gündemine taşımalarını rica ediyorum. Giray için şimdi sıra Gaziemir'de, şimdi sıra İzmir'de. Giray evladımızı Gaziemir'e emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

