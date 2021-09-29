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Gaziemir Belediyesinin sosyal projeleri vitrinde - Son Dakika

Gaziemir Belediyesinin sosyal projeleri vitrinde

29.09.2021 11:08
Gaziemir Belediyesinin sosyal projeleri vitrinde, System.String[]

Gaziemir Belediyesi, yaşama geçirdiği sosyal projelerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin düzenleyeceği Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde tanıtacak.

Gaziemir Belediyesi, yaşama geçirdiği sosyal projelerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin düzenleyeceği Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde tanıtacak.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeler, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İstanbul'da Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenecek Tarımsal Kalkınma Zirvesinde bir araya gelecek. Zirvede CHP'li belediyelerin tarıma verdiği destek ve uygulamalar tanıtılacak. Gaziemir Belediyesi de, yaşama geçirdiği sosyal projelerle bu zirvede yerini alacak. Belediyenin standında Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaşama geçirdiği projeler tanıtılacak, katılımcılara projeler hakkında detaylı bilgi verilecek. Zirvede, Başkan Arda'nın yaşama geçirdiği Porta Gaziemir, Sosyal Market projeleri ve ekonomik yönden dezavantajlı yurttaşlara destek vermek, kadın istihdamına katkı koymak amacıyla Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği ve Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'yle birlikte yürütülen çalışmalar anlatılacak.

Gaziemir'in iyilik kapısı sosyal market

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşama geçirdiği sosyal market, ekonomik dar boğaza düşen vatandaşlara nefes aldırıyor. Sosyal markette, yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 1 yılda 729 ailenin yararlandığı Gaziemir'in "İyilik ve dayanışma merkezi" sosyal marketten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, sosyal marketi ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği de, topladığı bağışlarla sosyal marketin işleyişine katkı koyuyor. Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir yılda sosyal markete 14 çeşit gıda, 9 çeşit temizlik ürünü olmak üzere 23 kalemde 32 bin 558 adet ayni bağış yapıldı. Derneğin yaptığı bağışların parasal karşılığı ise 219 bin 874 lira oldu.

Yardımlardan yararlanmak ya da bağış yapmak isteyenlerin, 0 232 999 0251 – 1201 (dahili) numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

Porta Gaziemir

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın kamusal alanları genişleterek halkın sağlıklı gıdaya ve kaliteli hizmete ulaşabileceği tesisler açma hedefiyle hayata geçirdiği Porta Gaziemir, restoran ve kafeterya hizmetinin yanı sıra sosyal bir projeyi de içinde barındırıyor. 2 bin 800 metrekarelik açık alan üzerinde kurulan 420 metrekarelik kapalı alanı bulunan Porta Gaziemir, dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik bir girişimi de içinde barındırıyor. Projede yer alan Mutfak Sanatları Atölyesinde kadınlar, uzman eğitmenlerden gastronomi eğitimi alıyor.

Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ortak kadınlar, günlük 4'er saatlik vardiyalarda Porta Gaziemir'in mutfağında üretim yapabiliyor. Kadınlar, Gaziemir Kadın Kooperatifiyle yapılan protokol kapsamında hem çalıştıkları saatlerin ücretini alırken, hem de sosyal güvenceli iş olanağına kavuşuyor. Aynı anda 16 kadının çalışabildiği mutfakta, kadınlar tarafından üretilen ürünler, belediyenin kafeterya işletmesinde servis ediliyor. Kadınların ürettikleri raf ömrü uzun ürünler de projede yer alan Zeytin Evi'nde satışı sunuluyor.

"Yoksulluğu yok etmek istiyoruz"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tüm projelerinin birbirine bağlı olarak yürütüldüğünü kaydederek, "Her sürdürülebilir sosyal proje için bir sivil toplum örgütünün iş birliğinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu doğrultuda sosyal marketi yaşama geçirmeden iş birliği yapacağı Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneğinin kuruluşuna öncülük ettik. Porta Gaziemir'in için de Gaziemir Üretici Kadın Kooperatifi'yle iş birliği yaparak kadınların üretime katılmasını sağladık. Bu iki örnekte de bir sivil toplum örgütü ile sosyal projenin eşlemesini sağladık. Verdiğimiz hizmetlerin temelinde 'yoksulluğu yönetmeyi değil yoksulluğu bitirme'yi amaçlıyoruz. Ülkemizdeki hem istihdam sorununu hem de yoksulluk sorunlarına ilçe belediyesi olarak çözüm getirmenin yollarını arıyoruz. Bu hizmetlerimizle her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Gaziemir Belediyesinin sosyal projeleri vitrinde
Gaziemir Belediyesinin sosyal projeleri vitrinde
Gaziemir Belediyesinin sosyal projeleri vitrinde
Gaziemir Belediyesinin sosyal projeleri vitrinde

Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziemir Belediyesi, Kadınlar Derneği, Halil Arda, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziemir Belediyesinin sosyal projeleri vitrinde - Son Dakika


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