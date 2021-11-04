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Gaziemir'de kamusal alanlar genişliyor: Tesisleri artık belediye işletecek - Son Dakika

Gaziemir'de kamusal alanlar genişliyor: Tesisleri artık belediye işletecek

04.11.2021 11:19
Gaziemir'de kamusal alanlar genişliyor: Tesisleri artık belediye işletecek

Sevgi Yolu'ndaki Porta Gaziemir 2'nin yenileme çalışmalarını inceleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tesisi yakın zamanda hizmete açacaklarını söyledi.

Sevgi Yolu'ndaki Porta Gaziemir 2'nin yenileme çalışmalarını inceleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tesisi yakın zamanda hizmete açacaklarını söyledi. Başkan Arda, Porta Gaziemir 3'ü de Sarnıç'ta yaşama geçireceklerinin müjdesini vererek, "Halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açıyoruz" dedi.

Kamusal alanları genişleterek, halkın kaliteli ve ucuz hizmet alabileceği tesisler açma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, ilçeye yeni bir belediye tesisi daha kazandırıyor. Gaziemir'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu alanların başında gelen Sevgi Yolu'ndaki tesis, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Gaziemir Belediyesi tarafından işletilecek.

Yenileme projesinin ardından Gaziemirlilerin hizmetine sunulacak tesisi ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, inşaat çalışmalarını inceledi.

"Halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açıyoruz"

Kamusal alanları genişletme kararı doğrultusunda belediye mülklerini belediye olarak işletme kararı aldıklarını dile getiren Başkan Halil Arda, Sevgi Yolu'nda bulunan belediye tesisini yeniledikten sonra yurttaşların hizmetine sunacaklarını vurguladı.

"Halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açıyoruz" diyen Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamusal alanları genişleterek halkın kaliteli hizmet alabileceği ve sağlıklı gıdaya ulaşabileceği tesisler açma hedefiyle çıktığımız yolda, tesislerimizi belediye bünyemize katmanın gururunu yaşıyorum. Bu anlayışıyla yaşama geçirdiğimiz Porta Gaziemir, yurttaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Çok yoğun ilgi gören Porta Gaziemir, kısa sürede yurttaşlarımızın vazgeçilmez mekanlarından biri oldu. Porta Gaziemir 2'nin de yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Sevgi Yolu'nda bulunan belediye mülkünde tadilat çalışmalarımız tamamlandıktan sonra burayı belediye olarak biz işleteceğiz. Yurttaşlarımızın sosyalleşebilecekleri kamusal alanları çoğaltmak amacıyla yaşama geçirdiğimiz projelerimizle, aynı zamanda kadın istihdamına da katkı sağlıyoruz. Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ortak kadınların ürettikleri ürünlerin, Porta Gaziemir 2'de de satışı yapılacak. Sarnıç'ta yapacağımız Porta Gaziemir 3 için de çalışmalara başladık. Gaziemir'imize hayırlı olsun." - İZMİR

Gaziemir'de kamusal alanlar genişliyor: Tesisleri artık belediye işletecek
Gaziemir'de kamusal alanlar genişliyor: Tesisleri artık belediye işletecek
Gaziemir'de kamusal alanlar genişliyor: Tesisleri artık belediye işletecek
Gaziemir'de kamusal alanlar genişliyor: Tesisleri artık belediye işletecek

Gaziemir Belediyesi, Halil Arda, İnşaat, Sarnıç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziemir'de kamusal alanlar genişliyor: Tesisleri artık belediye işletecek - Son Dakika


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