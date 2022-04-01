Gaziosmanpaşa'da Ramazan davulcuları eğitimini tamamladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Ramazan davulcuları eğitimini tamamladı

01.04.2022 12:02
Gaziosmanpaşa'da Ramazan davulcuları eğitimini tamamladı

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde 1 aydır eğitim gören Ramazan davulcuları bugün sertifikalarını aldı.

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde 1 aydır eğitim gören Ramazan davulcuları bugün sertifikalarını aldı. Vatandaşları sahura kaldırmaya hazırlanan davulcular, manilerini de hazırladı.

Gaziosmanpaşa'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan öncesi davul eğitimi alındı. Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde 1 aydır eğitim gören davulcular, sertifikalarını aldı. Babadan oğula mesleklerini sürdüren davulcular, vatandaşları sahura kaldırmaya manileriyle hazırlandı. Eğitimin son gününde derse katılan Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşar, davulculara uyarıda bulundu. Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermelerini isteyen Taşar, olumsuz bir durumda davulcuların kendilerine ulaşması gerektiğini de söyledi. Sertifikalarını alan davulcular ise sahur için saat saymaya başladı.

"Bugün eğitimimizin son günü"

Bir ay boyunca Ramazan davulcularına davul eğitimi veren Sanat Akademisi Müzik Eğitmeni Özgür Güney, "Bir ay öncesinden Sanat Akademisi'nde davul eğitimlerine başlıyoruz. Ramazan davulcularımıza eğitim veriyoruz. Bugün de eğitimimizin son günü birazdan sertifikalarımızı vereceğiz. Genelde biliyorsunuz davulcular sokak aralarında geziyor. Çok gür çalıyorlar biz de bunu biraz daha dengelemek için yapmış olduğumuz bir çalışma" şeklinde konuştu.

"Rahmetli dedemden kalma bir meslek"

23 yaşındaki Bahattin Ceviz, dedesinden kalma mesleği 10 yaşından beridir sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu: "Rahmetli dedemden kalma bir meslek bu. Ben 10 yaşımdan beridir bu işi yapıyorum. Allah kısmet ederse bende ileride çocuklarıma bu işi öğretip onların devam ettirmesini istiyorum. Biz bir aydır eğitim sürecindeyiz. Hocamız bir aydır eğitim veriyor bizlere kendisine çok teşekkür ederiz. Bu eğitimleri bize sağlayan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya da çok teşekkür ederim. Bizde ekstra bir heyecan var. Ramazan geldi diye seviniyoruz. Oruç tutacağımız için seviniyoruz. Ramazan davulcusu olduğumuzdan dolayı da bir heyecan var. Halkımızı en iyi şekilde uyandırmak istiyoruz. "

"35 senedir Ramazan davulculuğu yapıyorum"

35 senedir bu mesleği yaptığını ifade eden 43 yaşındaki Hasan Ceviz, "35 senedir Ramazan davulculuğu yapıyorum. Babamdan bana benden oğluma geçti. Bu geleneği devam ettiriyoruz. Allah izin verirse yine devam etmesini istiyoruz. Bazı yerlerde çalınmasın diyorlar ama bu Osmanlıdan kalan dedelerimizden kalan bir miras. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Babamdan bana kaldı. Benden oğluma oğlumdan da inşallah çocuklarına kalacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da Ramazan davulcuları eğitimini tamamladı
Gaziosmanpaşa'da Ramazan davulcuları eğitimini tamamladı
Gaziosmanpaşa'da Ramazan davulcuları eğitimini tamamladı

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Gaziosmanpaşa, Zabıta, Mevla, Ceviz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Ramazan davulcuları eğitimini tamamladı - Son Dakika


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