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Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek - Son Dakika

Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek

08.01.2022 21:13
Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek

Gaziosmanpaşa'daki 500 Evler Salı Pazarı, Küçükköy Kapalı Pazar Alanına taşındı.

Gaziosmanpaşa'daki 500 Evler Salı Pazarı, Küçükköy Kapalı Pazar Alanına taşındı. Pazarın taşınmasını mahalle sakinleri ve esnaflar memnuniyetle karşıladı.

Kurulduğu bölgede trafik sıkışıklığı, otopark sorunu ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok olumsuz duruma yol açan 500 Evler Salı Pazarı, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Küçükköy Kapalı Pazar Alanına taşındı. Kapalı pazar alanı ile ulaşım, trafik yoğunluğu, hava koşullarından kaynaklı olumsuzluklar, cadde ve sokaklarda oluşan görüntü kirliliği, çevre kirliliği gibi birçok sorunun önüne geçilmesi planlandı. Pazar yerinin taşınmasını vatandaşlar ve esnaflar da memnuniyetle karşıladı.

Kapalı pazar alanını anlatan Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fonksiyonlu bir pazar alanı dizayn ettik. Pazar alanımızda rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için 5 giriş ve çıkış kapısı bulunmakta. 4 asansör hizmeti vermektedir. Tüm güvenlik ihtiyaçları düşünüldü. 4 tane de acil çıkış kapısı bulunmakta. Yangın alarmı, güvenlik kameraları, zabıta noktası ve jeneratör bulunmaktadır. Yüksek tavan mimarisi ve daha geniş tezgah aralıkları bulunmakta. Bay, bayan, engelli lavabolar, mescitler, dinlenme alanları, büfe, duş alanı da bulunmakta" açıklamasında bulundu.

Kapalı pazar alanına ulaşımın daha kolay olacağını söyleyen Elvan Görmez, "Pazar yerinin buraya taşınmış olmasından çok mutluyuz. Çünkü pazarın gürültüsünden, kalabalığından çok rahatsız olduk. Yağmurda ve çamurda pazara gitmek çok zor oluyordu. Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Belediyemiz, bize konforlu bir kapalı pazar alanı sağladı. Ayrıca evlerimize ulaşım aracı da sağladılar" şeklinde konuştu.

Kapalı pazar alanının güvenlikli olacağını dile getiren Gülde Aydın, "Pazar kapalı alanda olduğu için karda, kışta daha iyi olacaktır. Asansör koymuşlar, servisimiz var. Sokakta kurulan pazarlarda sinekler ve pislikler oluyordu. Geçilmiyordu. Trafik yoğunlaşıyordu. Bu çok güzel bir karar olmuş. Giyinme kabinleri, banklar var. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmezsin. Ayrıca itfaiye ve ambulanslar da olacakmış. Kendimizi her türlü güvende hissedeceğiz. Depreme de dayanıklı yapılmış" dedi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek
Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek
Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek
Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek
Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Küçükköy, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşalı kadınlardan kapalı pazar alanına tam destek - Son Dakika


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