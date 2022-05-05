Gece dağda yağmurda onun peşindeler - Son Dakika
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Gece dağda yağmurda onun peşindeler

05.05.2022 11:38
Gece dağda yağmurda onun peşindeler

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, yağmurlu havada dağlarda salyangoz toplayıp, kilosunu 10 liradan satıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, yağmurlu havada dağlarda salyangoz toplayıp, kilosunu 10 liradan satıyor.

Bahar yağmurları ile birlikte yılda sadece 1 ay boyunca görülen ve kilosu 10 TL'den satılan salyangozlar geçim kaynağı oldu. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kahveli Mahallesi'nde dağlık alana çıkan vatandaşlar, ellerinde fenerle şiddetli yağmura aldırmadan saatlerce salyangoz topladı. Salyangoz toplayan Mehmet Yiğen, yılda sadece 1-2 ay boyunca geceleri yağmur sonrası çıkan salyangozları topladıklarını belirterek, "Salyangoz toplayıp satıyoruz. Kozan'da bir kişi alıyor. Sanırım o da Adana'da bir yere satıyor. Benim bildiğim İzmir, Bodrum, Antalya'ya gidiyor. Sadece gece çıkıyor, gündüz çıkmıyor. Her mevsim olmuyor, bir iki ay. Yaklaşık 5-10 kişi aramaya çıkıyoruz. Arkamızda salyangoz çantası. Yaklaşık 10 kilo topluyoruz. Zorluğu yürüdükçe daha da ağırlaşıyor. Bazen 5 kişi, bazen 10 kişi oluyoruz" dedi. - ADANA

Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler
Gece dağda yağmurda onun peşindeler

YORUMLAR
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Türk Lirası, Kozan, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gece dağda yağmurda onun peşindeler - Son Dakika


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