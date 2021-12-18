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Genç modacıların tasarımları Eskişehir'de hayata geçecek - Son Dakika

Genç modacıların tasarımları Eskişehir'de hayata geçecek

18.12.2021 10:16
Genç modacıların tasarımları Eskişehir'de hayata geçecek

Eskişehir'in ilk moda tasarım yarışması olan Fashion Eskişehir'in finali için İstanbul'da ünlü modacılarla birlikte basın toplantısı düzenlendi.

Eskişehir'in ilk moda tasarım yarışması olan Fashion Eskişehir'in finali için İstanbul'da ünlü modacılarla birlikte basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen yarışma sonucu genç modacıların finale kalan tasarımları atölyelerde üretime geçerek sektörle buluşmasının yanı sıra yine finale kalan tasarımcılar yurt dışında eğitim ve staj imkanı hak kazanacak.

Eskişehir Ticaret Odası tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteği, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Fashion Eskişehir- Eskişehir Moda Tasarım Yarışmasının finali için Rahmi Koç Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Eskişehir'deki küçük ölçekli imalatçı firmaların tasarım alt yapısını güçlendirmek, rekabetçi yönlerini geliştirmek, tasarımcılarla firmaları bir araya getirmek, genç modacılara deneyim kazandırmak için düzenlenen yarışmaya 350 genç modacı başvuruda bulundu. Gelinlik/Düğün, Abiye ve Gündelik kıyafet şeklinde 3 farklı kategoride yarışan tasarımların arasında 15 tanesi finale kaldı. Finale kalan tasarımlar atölyelerde kıyafete dönüşerek modaseverler ile buluşma fırsatı yakalayacak.

Yarışma sonucunda ayrıca Eskişehir Vehbi Koç Müzesinde 16 Ocak 2022 tarihinde ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren tasarımcıların para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın sağlayacağı yurtdışı eğitim ve staj imkanı da hak kazanacağı belirtildi.

"Eskişehir'e 'moda-tasarım' alanında değer katmak istiyoruz"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler yapılan yarışma ve organizasyonla birlikte Eskişehir'e moda-tasarım alanında değer katmak istediklerini dile getirerek, "Finalistlerin modellerini ve tasarımlarını Eskişehir'deki atölyelerimizde ürün haline getiriyoruz. Bu sayede en azından Türkiye'de tasarım yapma kabiliyeti olan gençlerimizi nihai noktada kendi ürünlerini ortaya çıkarabilmelerine vesile oluyoruz. Eskişehir, erkek giyim noktasında önemli bir marka değeri olan bir kent. Fakat biz Eskişehir'in bundan sonraki süreçte marka değerine moda ve tasarım noktasında da bir değer katma amacıyla yola çıktık. Atölyelerimiz hali hazırda kendi ürünleriyle var olmaya çalışıyorlar. Bu organizasyon ile 340 tasarım atölyelerimizde değerlendirilmeye alındı. Yani atölyelerimizin kendi alışkanlıklarının dışında yeni bir takım ürünlerle tanışma fırsatı oldu. Yerelde bulunan atölyelerimize daha güçlü hale getirerek fabrikasyona dönüşümünü sağlamada yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Yarışmanın jüri üyelerinden Modacı Emel Yıldırım ise özellikle moda ile ilgilenen gençlerin bu sayede desteklenebileceğini ifade etti. Yıldırım ayrıca, "Başarılı gençlerimize oylarımızı vererek 'kim başarılı ise o kazansın' dedik. Tabi moda hiçbir zaman bitmeyecek bir meslek. Böyle organizasyonlalar birlikte daha iyi yerlere gelecektir. O yüzden modada ilerlemek isteyen herkese başar diliyorum" şeklinde konuştu.

Jüri üyelerinden Didem Aslan ise kadın girişimcilerin de desteklendiği bir organizasyonda olmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Etkinliğin hem Eskişehir'de bir ilk olması hem de yıllarını modaya emek veren bir ekiple gerçekleştirilmesi çok önemli. Ayrıca yeni neslin ve kadın girişimlerin de desteğinin olduğu bir tasarım yarışmasında görev almak gerçekten çok onur verici" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Hande Kazanova ise yaptığı konuşmada, "İşin içerisinde her zaman gençlere yol açacak ve kendi sektörünü büyütecek ne varsa aslında ben de orada olmayı tercih ediyorum. Hem tasarım hem de moda için çok anlamlı bir etkinlik gerçekleşecek. Gençlerimizin biraz daha kendilerine yön vermesini ve tasarım noktasında kendilerini geliştirmelerini çok dilerim. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki her şeyin fast food gibi tüketildiği bir süreç içerisindeyiz. Ama bu pandemi ile birlikte herkes kendi gerçeğini gördü. Tüketim toplumundan daha ziyade üretim toplumuna geçmemiz gerektiğini gördü. Bundan sonraki dönemde bu anlamda birçok modacının sadece kendilerine has tasarımlar yaparak bunların ön planda olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Moda dünyasını ve sevenleri bir araya getiren basın toplantısına ayrıca, Şebnem Özinal, Merve Yıldırım, Hande Kazanova ve Şebnem Önal gibi birçok isim katıldı.

Yarışmanın jüri üyeliğini ise Emel Acar, Nefise Karatay, Didem Taslan Sedefhan Oğuz, Arzu Kaprol, Uğurkan Erez, Büşra Orakçıoğlu, Sema Güral Sürmeli, İdil Demirel, Muammer Kapucuoğlu, Elif Gürkaynak, Gürdal Abacı, Kerem Can Apaydın, Cihan Nacar ve Emre Erdemoğlu yaptı. - İSTANBUL

Genç modacıların tasarımları Eskişehir'de hayata geçecek

Eskişehir, İstanbul, Türkiye, Moda, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç modacıların tasarımları Eskişehir'de hayata geçecek - Son Dakika


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