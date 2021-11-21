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Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi - Son Dakika

Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi

21.11.2021 10:22
Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen 'Tam Sana Göre Festivali' kapsamında açılan 'Genç Talas' standı, gerek protokol gerekse de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen 'Tam Sana Göre Festivali' kapsamında açılan 'Genç Talas' standı, gerek protokol gerekse de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik olarak hazırlanan fuar alanındaki Genç Talas standını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Atçı Nergis ile çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Stantta robotik araçlar başta olmak üzere e-spor kulübü ve kütüphane hizmetleri gibi Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve etkinlikler tanıtıldı.

Talas Belediyesi'nin projelerini görmek için gelenler arasında çocuklar da yer alıyor. Özellikle robotik teknoloji uygulamalarını ilgiyle inceleyen çocuklar Genç Talas rozeti takarak 'Genç Talas'lı oluyor.

'Genç Talas' projesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görülmüş ve ödülü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. - KAYSERİ

Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi
Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi
Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi
Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi
Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi

AK Parti, Kayseri, Ankara, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç Talas'a Ankara'da Büyük ilgi - Son Dakika
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