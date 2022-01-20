Gençlerin kardan adamla karşılıklı oynayıp halay çektiği anlar kamerada - Son Dakika

Aksaray'da mobilya mağazası önündeki kardan adamla karşılıklı oyun havası eşliğinde oynayan ve sonra da halay çeken gençlerin gülümseten görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da E-90 Karayolunda bulunan bir mobilya mağazası yetkilileri mağaza önüne eğlence amaçlı kardan adam yaptı. Akşam saatlerinde mağaza önünden geçen 2 genç kardan adamı fark ederek oyun havası eşliğinde oynayarak kardan adamın önüne geldi. Kısa bir süre oynayan gençler daha sonra kardan adamın sağına ve soluna geçerek kardan adamla halay çekti. Ardından kardan adamı yıkan gençler olay yerinden ayrılırken, gençlerin gülümseten görüntüleri mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan mağaza işletmecisi Halit Aktürk (32), "Hem çocuklarımız hem müşterilerimize eğlence olsun diye mağazamızın önüne kardan adam yaptık. Ertesi gün bozulduğunu görünce güvenlik kamerasını bir izleyelim dedik. 2 tane genç kardeşimiz açıkçası bizi çok şaşırttı. İlk önce geldiler halay çektiler daha sonra da kardan adamı güzelce kucaklayıp yıktılar. Okulların ertesi gün tatil olmasına bağladık olayı. Sevinçten dolayı yaptıklarını düşünüyoruz ve hoşumuza da gitti açıkçası" dedi. - AKSARAY