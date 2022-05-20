Gençlik kampında eğlence ve spor bir aradaydı - Son Dakika
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Gençlik kampında eğlence ve spor bir aradaydı

20.05.2022 13:25
Gençlik kampında eğlence ve spor bir aradaydı

Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Pamucak Gençlik Kampı başladı.

Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Pamucak Gençlik Kampı başladı. Pamucak sahilinde düzenlenen kampta, gençler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Selçuk'ta yaşayan ve çevre ilçelerden gelen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Pamucak Gençlik Kampı'nda yer alan 'survivor parkuru' ve etkinlik alanı gündüz saatlerinde tüm çocuk ve gençlere açıldı. Ayrıca ayak tenisi, plaj voleybolu, mini futbol ve tırmanma duvarının yer aldığı etkinliklere katılan çocuklar hem spor yapıp hem doyasıya eğlendi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de kampı ziyaret ederek katılan gençler ve çocuklarla bir araya geldi. 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Pamucak Gençlik Kampı'nın ilk günü Başıbozuk konseri ile sona erdi. - İZMİR

Gençlik kampında eğlence ve spor bir aradaydı
Gençlik kampında eğlence ve spor bir aradaydı
Gençlik kampında eğlence ve spor bir aradaydı
Gençlik kampında eğlence ve spor bir aradaydı
Gençlik kampında eğlence ve spor bir aradaydı

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Kaynak: İHA

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