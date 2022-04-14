Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar

14.04.2022 10:09
Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar

Isparta faaliyet gösteren El Ele Derneği, eski eşyaları geri dönüştürüp günümüze uygun halde kullanmaya hazır hale getiriyor.

Isparta faaliyet gösteren El Ele Derneği, eski eşyaları geri dönüştürüp günümüze uygun halde kullanmaya hazır hale getiriyor. Ürünleri 2'inci el mağazasında satıp paraya çeviren dernek bu parayı da sosyal yardımlaşma için kullanıyor.

Isparta El Ele Dernek Başkanı Canan Aydın öncülüğünde kullanılmayan eski kıyafetler ve eşyalar alınıp yıkanarak ütüleniyor ve uygun hale getirildikten sonra farklı tip ve motifler işlenerek dikiliyor. Günümüz modasına uygun hale getirilen eşyalar 2. el dükkanında satılıyor. Onlarca kadına ve vatandaşa destek olan geri dönüşüm projesinin tüm geliriyle ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılıyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Canan Aydın, "Derneğimiz bu sene 15. yılını kutlamakta, biz her yıl öğrenci bursları veren Makedonya'da 5 cami ve 1 anaokulu yapımına destek vermiş ve Gagavuzya'da Türk kardeşlerimizin milli kıyafetlerini diken bir dernek haline geldik. El Ele Derneği 2016 yılında bir rekor kırdı. Rekor 300 kadın tarafından 785 metrekare battaniye örülerek kırıldı bu bizim için çok büyük bir gururdu açıkçası. Amacımız geri dönüşüm bununla ilgili elimize her gün yüzlerce ikinci el kıyafet ve eşya geliyor. Bu sebeple gelen ikinci el eşyalardan ne yapabiliriz fikri gelişti ve ortaya bir koleksiyon çıktı. Bu koleksiyon bize gelen çeyizlerden dantellerden oluşan ve günümüze uyarlanan büyük bir tasarım" dedi.

"Hiçbir eşya çöpe atılmamalı"

Bu projenin eşi olmadığını söyleyen Canan Aydın, Hiçbir eşya çöpe atılmamalı. Nasıl değerlendirileceği düşünülerek büyük bir kazanım elde edildiğini gördük. Umarım insanlar daha çok ikinci el eşyaların bilincine varır ve bu eşyalar harap olup gitmez" diye konuştu.

"Bu görünen sadece bir kısmı"

Dernek kurulduğundan beri yardıma gelen ve yapılan işler hakkında bilgi veren Süheyla Silleli, "Buraya her gün en az 10 çuval eşya gelir, Canan hanım işe yarayacak eşyaları tek tek ayırır işimize yarayacak kısımları yıkar ütüler elden geçiririz terzimiz ve usta öğreticilerimiz. Bu işleri devamlı yapıyorlar bu görünen sadece bir kısmı daha çok yaptığımız iş var satışı olan hazır işlerimiz var daha da iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Isparta El Ele Derneği eski eşyalardan geri dönüşümünü sağladıkları ürünlerin satışından elde ettiklerin gelirini ise sosyal yardımlaşmada kullanıyor. - ISPARTA

Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar
Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar
Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar
Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar
Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar

YORUMLAR
500
EGİAD'a 25 yeni üye EGİAD'a 25 yeni üye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'ndan e-Devlet Kapısı'ndan 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'ndan e-Devlet Kapısı'ndan 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama

geri dönüşüm, Canan Aydın, Isparta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
12:11 Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor: Beni rehin alıp 3 gün boyunca cinsel istismarda bulundu
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
08:59 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?
08:56 ABD polisinin ırkçı şiddeti son bulmuyor! Siyahi bir genç başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:18:33. #1.13#
SON DAKİKA: Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement