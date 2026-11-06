Germencik\'te inşaat güvenliği düzenlemesi meclisten geçti, uymayanlara para cezası

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki hassasiyeti doğrultusunda, ilçedeki inşaat alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi.

Germencik Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda ele alınan gündem maddesi kapsamında; inşaat alanlarında çalışan işçilerin sağlığının korunması, iş kazalarının önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken koruyucu tedbirler değerlendirildi.

Düzenleme kapsamında inşaat alanlarının sürekli denetlenmesi, belirlenen güvenlik tedbirlerine uymayanlar hakkında ise idari yaptırım uygulanarak para cezası kesilecek.

Söz konusu madde, detaylı şekilde değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Komisyon incelemesinin ardından uygun görülen madde Germencik Belediye meclisi tarafından onaylandı. İnşaat alanlarında güvenlik kurallarının yalnızca kağıt üzerinde kalmaması, düzenli denetimlerle etkin şekilde uygulanması hedefleniyor.

Başkan Burak Zencirci'nin öncelikleri arasında yer alan işçi sağlığı ve güvenliği anlayışıyla, hem çalışanların hem de vatandaşların can güvenliğinin korunması amaçladıklarını ifade ederek bu gibi çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.