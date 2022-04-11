Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa

11.04.2022 10:26
Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa

Giresun Valiliği tarafından 1. Dünya Savaşı'nda Harşit Savunmasında ve 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde menfezin çökmesi sonucu şehit düşen askerler için bir anıt mezar yapıldı.

Giresun Valiliği tarafından 1. Dünya Savaşı'nda Harşit Savunmasında ve 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde Tirebolu- Doğankent karayolu üzerinde menfezin çökmesi sonucu şehit düşen askerler için bir anıt mezar yapıldı.

Tirebolu'ya bağlı Eymür köyünde yapımı tamamlanan şehitler anıtına yakın bir zamanda açılış töreni düzenleneceği belirten Eymür Köyü Muhtarı Sabri Gedik, "Bilindiği gibi 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde Tirebolu Doğankent yolu güzergahında menfezin çökmesi sonucu 5 askerimiz ve bir iş makinesi operatörü Harşit Çayı'nda sele kapılarak şehit oldu. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Ruslar'a karşı mücadelesinde Harşit Savunması önemli yer tutar. Harşit'i geçilmez yapan savunmada şehitlerimiz anısına köyümüze bir anıt yapmak istedik. Giresun Valiliği'nin destekleriyle şehitliğimizi tamamladık. Buraya sonsuzluğu simgeleyen merdiven, şehitlerimiz için mezar taşları, bir kitabe ve Türk Bayrağı diktik. En kısa zamanda şehitlik anıtının açılışını yapacağız. Bize bu şehitler anıtının yapılmasında destek olan Valiliğimize minnettarız" dedi.

Şehitler Haftası'nda anma töreni düzenlenecek

Köy sakinlerinden Adnan Köse ise Eymür köyünde Osmanlı-Rus Savaşında bir karakol bulunduğunu anlatarak "Büyüklerimizden dinlediğim kadarıyla Harşit savunmasında köyümüzde bir han varmış ve bu han askeri karargah olarak kullanılıyormuş. Burada şehit olanlar ise şimdiki şehitlik yaptığımız mezarlıkta toprağa veriliyormuş. Hem Harşit Savunması şehitlerimiz hem de 22 Ağustos 2020 tarihinde Harşit'in sel sularına kapılarak şehit olan askerlerimiz için buraya bir şehitlik yaptık. Temennimiz her yıl Şehitler Haftası'nda anma töreni düzenlemektir" dedi. - GİRESUN

Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa
Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa
Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa
Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa

YORUMLAR
500
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 2 derece arttı Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 2 derece arttı Vali Epcim Polis Evinde düzenlenen iftara katıldı Vali Epcim Polis Evinde düzenlenen iftara katıldı

Doğankent, Tirebolu, Şehit, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Bu kadarına da pes! Dedektörle altın arayıp çalan hırsızlar yakalandı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
10:30 Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi!
10:28 Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!
10:27 Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:21 Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:43:26. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Harşit Çayı şehitlerine vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement