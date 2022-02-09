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Giresun Üniversitesi binasındaki yangında hasar tespiti ve ihmal araştırması başlatıldı - Son Dakika

Giresun Üniversitesi binasındaki yangında hasar tespiti ve ihmal araştırması başlatıldı

09.02.2022 20:40

Giresun Üniversitesi binasındaki yangında hasar tespiti ve ihmal araştırması başlatıldı Giresun'un Keşap ilçesinde Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesine ait binada dün meydana gelen yangının ardından bugün hasar tespit çalışmalarına başladı.

Giresun Üniversitesi binasındaki yangında hasar tespiti ve ihmal araştırması başlatıldı

GİRESUN - Giresun'un Keşap ilçesinde Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesine ait binada dün meydana gelen yangının ardından bugün hasar tespit çalışmalarına başladı.

Fakülte binasında incelemelerde bulunan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, bir an önce tadilat çalışmalarına başlanarak yangının yaralarının sarılacağını ifade etti.

Meydana gelen yangınla ilgili yangının çıkışı, seyri ve söndürülmesi, bu süreçte bir ihmal, bir kusur var mı? bir ön inceleme başlatıldığını ifade eden Rektör Can, "Henüz tam olarak çıkış nedeninin belirlenemedi ancak bacadan kaynaklı veya elektrik aksamından kaynaklı bir yangın da olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra seyri ve söndürülmesi, bu süreçte bir ihmal, bir kusur var mı gibi kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Binada ciddi hasar oluştu. Hasarın boyutu ve maliyetiyle ilgili de ayrıca bir tespit yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmalarına da 3 ayrı ekipten oluşmaktadır. Makine mühendisi arkadaşlarımız kendi alanlarıyla ilgili tespitlerde bulunacaklar. Elektrik mühendisi arkadaşlarımız da kendi alanlarındaki hasarı tespit edecekler. İnşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımız da yine kendi alanlarıyla ilgili tespitler yapacaklar. Tespitlerimiz çok hızlı yapılacak. Bugün akşam ya da yarın sunulacak. Tespitlerin ardından hızlı bir şekilde onarım çalışmalarına başlanılacak" dedi.

Yangında ihmal araştırması yapılıyor

Binanın yangın sonrası fiziki durumu ile ilgili de bilgi veren Can, "Havalandırma sistemi tamamen yanmış. Hatta bu yangını binanın içerisine çeken bu sistem olmuş. Bu sisten tümüyle devre dışı diyebiliriz. Tavanlar çok zarar görmüş. Yine bugün itibariyle bir inceleme de başlatıyoruz. Yangının çıkışı, seyri ve söndürülmesi, bu süreçte bir ihmal var mı? Bir kusur var mı? Bir ön inceleme başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler mağdur edilmeyecek

Hiçbir öğrencinin mağdur edilmeden bahar dönemi akademik yıla başlayabileceklerini de belirten Rektör Can, "28 Şubat tarihinde üniversitemizin bahar dönemi başlayacak. Fakültede bulunan öğrenciler mağdur olmaması için de gerekli tedbirler alındı. Keşap ilçesinde bir okul geçici bir süreliğine fakültemize tahsis edilecek. Turizm fakültesi binasında eğitim öğretim gören Keşap ve Dereli Meslek Yüksekokullarındaki öğrencileri Giresun veya Keşap'ta uygun bina arayışlarımız da bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Giresun Üniversitesi binasındaki yangında hasar tespiti ve ihmal araştırması başlatıldı
Giresun Üniversitesi binasındaki yangında hasar tespiti ve ihmal araştırması başlatıldı
Giresun Üniversitesi binasındaki yangında hasar tespiti ve ihmal araştırması başlatıldı

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Giresun Üniversitesi, Giresun, Turizm, Keşap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Giresun Üniversitesi binasındaki yangında hasar tespiti ve ihmal araştırması başlatıldı - Son Dakika


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