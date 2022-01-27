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Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu - Son Dakika

Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu

27.01.2022 13:48
Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan çiçekçi Naim Demirtaş, hiç gitmediği İstanbul'dan 'dur' ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği gerekçesiyle gelen trafik cezası karşısında şaşkına döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan çiçekçi Naim Demirtaş, hiç gitmediği İstanbul'dan 'dur' ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği gerekçesiyle gelen trafik cezası karşısında şaşkına döndü. 623 TL'lik cezayı ödeyen Demirtaş, Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.

Manavgat'ta Mithatpaşa Caddesinde çiçekçilik yapan Naim Demirtaş, 18 Ocak günü postacının getirdiği ceza tebligatı karşısında şaşkına döndü. Gelen tebligatta, 3 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Avcılar Ispartakule Caddesi'nde trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği iddiasıyla toplam 623 liralık 2 ayrı trafik cezası tutanağı düzenlendiğini görünce şok oldu. Ceza yazılan 3 Ocak günü Manavgat'ta bulunan Demirtaş, cezayı indirimli şekilde ödedikten sonra Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.

Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Naim Demirtaş, "İstanbul'da Ispartakule Caddesi'ne hiç araçla gitmediğim halde orada, 'Dur ihtarına uymamak ve ters yönden gitmek' suçundan trafik cezası yemişim. Şimdi adliyeye bu cezaya itiraz etmeye gidiyorum" dedi.

Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, "Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış, ben o tarihlerde İstanbul'a da gitmedim. Ben de şaşırdım kaldım, İstanbul'a gitmem gelmem yok. Trafik cezası Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden geliyor. 623 lira trafik cezası gelmiş. 'Ödemesini yapın itirazı öyle yapın' demişlerdi.

467,25 kuruş ödeme yaptım indirimli olarak. Şimdi de cezaya itiraz edeceğim" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu
Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu
Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu
Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu
Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu

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Manavgat, İstanbul, Avcılar, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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