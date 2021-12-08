Üye Girişi
Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi - Son Dakika

Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi

08.12.2021 14:20
Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Kaymakamlığı ve Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından toplantı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Kaymakamlığı ve Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından toplantı gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda yapılan toplantıya Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç başta olmak üzere Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, İş-Kur yetkilileri, daire müdürleri, mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç tarafından yabancı uyruklu vatandaşların hak ve yükümlülükleri, uluslararası koruma ve ikameleri, geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157) hattı, insan ticareti ile mücadele, evlenme ve mülk edinme gibi konularda sunum yapıldı.

Toplantıda özellikle sosyal medya mecralarında yabancı uyruklu vatandaşlara sağlanan imkanlar hakkında doğru bilinen yanlış bilgiler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç yaptığı açıklamada mahalle muhtarlarına kendilerine gelen yabancı vatandaşlarla ilgili merak ettikleri tüm konularda; YİMER hattı yada İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden gerekli ve doğru bilgileri her zaman edinebileceklerini söyledi.

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların oy kullanma, maaş almaları gibi konularda sosyal medya mecralarında birçok bilginin dolaştığını belirten İl Müdürü Soner Koç; "Özellikle Suriyeli göçmenlere yönelik çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Bu bilgilerin çoğu gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Aydın ili genelinde toplam 8 bin Suriyeli vatandaşın bulunduğunu belirten Soner Koç; Türkiye genelinde bulunan hangi ülke uyruklu olursa olsun tüm göçmenlerin biyometrik bilgilerinin tamamı veri tabanına kayıtlı olduğunu, bu verilerin ilgili tüm kurumlarca paylaşıldığını ifade etti.

Gerçekleştirilen toplantının doğru bilgilenme açısında son derece faydalı olduğuna inandığını dile getiren Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, sunumu ve verdiği bilgilerden dolayı Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç'a teşekkür etti. Sadece Türkiye'nin değil dünya ülkelerinin düzenli yada düzensiz göç olgusuyla karşı karşıya olduğunu belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; "Bu süreç zor ve yorucu olsa da insani ve iyi yönetilirse de faydalı olabilir. Ülkemiz bu süreci doğru yönetmek anlamında tüm gerekli adımları atmış ve atmaya da devam etmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi
Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi
Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi
Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi

Hisarcık, Aydın, Söke, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketinde olmayan oldu: CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı 14:25 Avrasya Araştırma'nın son seçim anketinde olmayan oldu: CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
İdam öncesi kan donduran itiraf: Baldızımı da ben öldürdüm 14:24 İdam öncesi kan donduran itiraf: Baldızımı da ben öldürdüm TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi 12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor

Son Dakika Haberleri
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! Yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
14:01 Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!
14:01 Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!
13:58 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!
13:55 Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi
13:47 Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler
13:43 5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış!
Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25         
14:30
Memurlar için 3'lü zam kapıda! Yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı Memurlar için 3'lü zam kapıda! Yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı         
14:25
Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü         
14:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak         
13:06
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 14:38:32. #1.11#
SON DAKİKA: Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke'de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement