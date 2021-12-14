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Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi - Son Dakika

Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi

14.12.2021 09:40
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi

Şırnak'ta yaz aylarında hayvanlarıyla yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla geri döndükleri Cudi Dağı eteklerindeki bölgeye kurdukları çadırlara yerleşti.

Şırnak'ta yaz aylarında hayvanlarıyla yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla geri döndükleri Cudi Dağı eteklerindeki bölgeye kurdukları çadırlara yerleşti.

Göçerler çıktıkları Faraşin Yaylasından, havanın soğuması ile birlikte Cudi Dağına indi. Yaz mevsimini Faraşin Yaylası, Bestler Dereler, Marina bölgesinde geçiren göçerler, havaların soğuması ve çetin kış şartlarının kendini hissettirmesi üzerine dönüş yoluna çıktı. Göçerler geçimlerini sağladıkları hayvanlarıyla birlikte Cudi Dağına ulaştı. Zengin florası ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Şırnak'ta, ilkbahar ve yaz aylarında İdil, Cizre, Silopi ve çevre illerden yolculuk yaparak Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla kışlaklarına döndü.

Yaklaşık 6 ay boyunca Beytüşşebap'taki Faraşin, Laleşin ile Uludere'deki Marina, Bestler Dereler yaylalarındaki eşsiz güzelliklere sahip yaylalarda konaklayan göçerler, şimdi ise brandalardan yaptıkları çadır kışlaklarda yaşamlarını sürdürüyor. Sonbahardan kalma günlerin yaşandığı Cudi Dağında, sarıya bürünmüş meralarda gün boyu ekmek parası kazanmak için koyun güden göçerler, şimdiden koyunların kuzulamaya başlamasının sevincini yaşıyorlar.

Cudi Dağı eteklerinde çadırlarını kuran göçerleri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, "İlimiz dışarıdan göç alan ancak dışarıya göç vermeyen bir potansiyele sahiptir. Göçerlerimizi dışarıya çok göndermiyoruz. Çünkü yaylaklarımız ve kışlaklarımız bize yetiyor. Yazın Uludere, Beytüşşebap ve merkezin yaylalarını kullanmaktayız. Kışın ise İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde kışlaklarımız mevcuttur. Kışın göçerlerimiz bu kışlaklarımızda yaşam sürdürüyorlar. Bu sene kuraklık bölgemizi etkiledi. Etkilemesinin en büyük nedenlerinden bölgemizde yeterinde yağmur alamamasından kaynaklı. Fraşin yaylamız bir milyon dekar meraya sahip olsa dahi yetersiz kaldı. Hayvan sayımızın fazla olmasından dolayı ve dışarıdan da aldığımız göçerlerimizden dolayı yetersiz kaldı ve göçerlerimiz sıkıntıya girdi. Göçerlerimizi yaylalarda ve kışlaklarda 2015 yılından bu yana destekliyoruz. Ortalama 125 çiftçimize yaşam çadırı, güneş paneli ve yayık makinesi verdik. 350 ile 400'e yakın göçerimiz mevcuttur. Küçükbaş hayvan varlığımız şu anda 1 milyon 158 bin hayvan varlığına sahip. Bunun 570 bine yakını koyun, 476 bine yakın keçimiz var. Türkiye sıralamasında da ilk onda küçükbaş alanında yer alıyoruz. Büyük bir alanımız ve büyük bir geçim kaynağı olarak hayvancılık alanında hakimiyet sürmekteyiz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi
Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi

Beytüşşebap, Cudi Dağı, Uludere, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçerler, çıktıkları Faraşin'den Cudi Dağına indi - Son Dakika
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