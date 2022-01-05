Gökçekli 100 gündür sahada adım adım gezdi - Son Dakika

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 8 Ocak Cumartesi günü yapılacak 5. Olağan genel kurulda başkan adayı olan Ali Rıza Gökçekli, 102 gündür sahada adım adım gezdiklerini artık sözün sandıkta esnafta olduğunu söyledi.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başkanlığı için 100 gün önce sahaya inen başkan adaylarından Ali Rıza Gökçekli, yoğun tempo içerisinde sürdürdükleri çalışmaların sonuna geldiklerini ve tüm esnafları Cumartesi günü yapılacak olan kongreye davet etti.

Genç ve dinamik kadrosu ile 102 gündür sahada adım adım yoğun bir tempo içerisinde çalıştıklarını kaydeden Gökçekli, " Artık kongremize sayılı günümüz var, son bir tur atarak esnaflarımıza seçimi hatırlatıyoruz. Birebir üyelerimize de ziyaretlerde bulunuyoruz. Sadece üye bazlıdan ziyade kent genelinde 4 bin civarında üye olsun olmasın tüm esnaflarımızı gezmek için sahaya çıktık ve gönülleri almaya çalıştık. Her zaman başından beri söylediğimiz şey; ne yazı ki, odaların varlığını bilmeyen bir çok üyemiz var. Hayliyle önceden böyle bir saha çalışmaları olmadığı için üyelerimize de hak veriyoruz. Bazı üyelerimiz odaları sadece devlet kurumu ve oraya kayıt olma mecburiyeti var gibi yada seçme ile seçilme hakkının olmadığını bilenler var. Burası bütün esnafların odası. Artık esnafımız bunu birebirde anlatarak, seçme hakkının olduğunu biliyor. Sanıyorum bundan sonraki seçimler daha renkli geçecektir. Daha önce Volkan Kılıç kardeşimiz bu konuda esnafımızı aydınlatmıştı. Devamında bu yıl biz çıktık ve katkı sağladığımızı düşünüyoruz ve artık üyelerimizi yüzde 90'ı önceden odalarının seçimleri olduğunu bilmiyordu, şimdi artık bunun olduğunu öğrendi" dedi.

Esnafın halinden esnafın anladığını söyleyen Gökçekli, "100 günü aşkındır sahada adım adım gezdik ve esnaflarımızdan gelen serzenişin başında odaların ve kurumların kendilerini, ziyaret etmediğini buraları temsil edenlerin ziyaret ederek hal hatır sormamasından yakındı. Esnafımız maddi beklentiden ziyade gelip hal hatır sorulması, ve çayımız kahvemiz içilsin, sorunlarımız dinlensin. Gezilerde bu yönde çok şikayet aldık. İnşallah seçimlerde zaferle çıkarsak, hayata geçireceğimiz projelerle her daim esnafımızın yanında yer alacağız" ifadelerinde bulundu.

Mevcut başkan Nurettin Tümen ile Ali Rıza Gökçekli'nin yarışacağı esnaf odaları seçimleri 8 Ocak Cumartesi günü kent meydanında bulunan Belediye nikah salonunda gerçekleşecek. - KARABÜK