Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihalesine iki teklif verildi - Son Dakika
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Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihalesine iki teklif verildi

21.06.2022 10:03
Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihalesine iki teklif verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otobüs Terminali'nin yapılması için ihale gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otobüs Terminali'nin yapılması için ihale gerçekleştirdi. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 39 milyon 606 bin TL oldu.

Gölcük Saraylı Mahallesi'nde yapılacak Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali için Büyükşehir İhale Salonu'nda ihale gerçekleştirildi. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 39 milyon 606 bin TL oldu. Terminal, 2 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve 10 bin metrekare saha alanı içerecek. Projede 13 peron ve 9 yazıhane bulunacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 400 gün içerisinde tamamlanacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihalesine iki teklif verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihalesine iki teklif verildi - Son Dakika
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