Gölcük'teki 52 işyeri blok satışı için ihale - Son Dakika
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Gölcük'teki 52 işyeri blok satışı için ihale

11.12.2021 11:24
Gölcük'teki 52 işyeri blok satışı için ihale

Büyükşehir Encümeni'nde Gölcük Örcün Mahallesi'nde yer alan nitelikli 52 adet işyeri birleştirilerek blok olarak kapalı teklif usulü satışı yapıldı.

Büyükşehir Encümeni'nde Gölcük Örcün Mahallesi'nde yer alan nitelikli 52 adet işyeri birleştirilerek blok olarak kapalı teklif usulü satışı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen'de Gölcük'te yer alan işyeri nitelikli 52 adet işyeri birleştirilerek blok olarak satışı için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir Encümeni'nde ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ihaleler kapsamında ilk olarak Gölcük'teki taşınmazların satış ihaleleri gerçekleştirildi. Gölcük Örcün Mahallesi 604 ada 3 parselde yer alan işyeri nitelikli 52 adet işyerinin birleştirilerek blok olarak kapalı teklif usulü satışı yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Gündoğdu, Kocaeli, Gölcük, Yerel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük'teki 52 işyeri blok satışı için ihale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'teki 52 işyeri blok satışı için ihale - Son Dakika
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