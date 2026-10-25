Gölpazarı\'nda yangın havuzları için kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın havuzları için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz, İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Oktay Karcı ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda ilçede bulunan yangın havuzlarının mevcut durumu, ihtiyaç ve eksiklikleri ele alındı. Muhtemel yangınlara karşı alınabilecek tedbirlerin de değerlendirildiği toplantıda, yangınla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevcut imkanların etkin kullanılması konuları görüşüldü.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Yangınlarla mücadelede hazırlıklı olmak ve mevcut imkanlarımızı en etkin şekilde kullanmak büyük önem taşıyor. Yangın havuzlarımızın durumunu değerlendirerek eksiklikleri gidermek ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.