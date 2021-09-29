Gönüllü gençler bir günlük köy yaşantısına tanıklık etti - Son Dakika

Köy hayatını merak eden Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler, Muratgeldi Mahallesi'ne giderek bir günlük köy hayatı yaşadı. Yün çırpan gençler, koyun otlattı ve ev işleriyle vakit geçirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da örnek gösterdiği bir projeye imza attı. Köy hayatını ve köylerde yaşayan vatandaşların günlerini nasıl geçirdiklerini merak eden Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, Yakutiye İlçesi Muratgeldi Mahallesi'ne gitti. Erzurum şehir merkezine yaklaşım 30 kilometre uzaklıkta yer alan Muratgeldi Köyünde bir günlük köy hayatı yaşayan gençlik liderleri ve gönüllü gençler köy sakinleriyle birlikte güzel vakitler geçirdi.

Yün Çırptı Koyun Otlattılar

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Erhan Tuna'nın Koordinatörlüğünü yaptığı projede Muratgeldi Mahallesi'ne giden gönüllü gençler burada köy sakinleriyle birlikte yün çırpıp, koyun otlattı. Köy çocuklarıyla birlikte çay içip bulaşık yıkayan gençler Muratgeldi Mahallesi'nde bir günlük köy hayatı yaşadıktan sonra Palandöken Gençlik Merkezi'nin yolunu tuttu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Örnek Gösterdi

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığının örnek gösterdiği bir projeye daha imza atmanın gururunu yaşadı. Gençlik Lideri ve Proje koordinatörü Erhan Tuna, Bakanlığın örnek gösterdiği bir projeyi yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, " Şehir hayatının stresinden gençlerimizi bir an olsun uzaklaştırmak ve bir günlük köy hayatı yaşamalarını sağlamak amacıyla gönüllü gençlerimizi Muratgeldi mahallesine götürdük. Gençlerimiz burada köy hayatının nasıl geçtiğini öğrendiler. Bunun yanında boş zamanlarında teknolojiye bağımlı olmadan neler yapabileceklerini gördüler. Muratgeldi mahallesinin Misafirperver insanları gönüllü gençlerimize güler yüz gösterip, kalplerini ve kapılarını açtılar. Güzel sohbetleri için Muratgeldi sakinlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok da, proje koordinatörü olan gençlik lideri Erhan Tuna ile gönüllü gençleri bu güzel projeden ötürü tebrik ederek, bundan sonraki faaliyetleri için başarı dileklerini ilettiler. - ERZURUM