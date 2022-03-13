Görme engellilere özel müzenin inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi iş birliğiyle Türkiye'nin ilk "Görme Engelliler Müzesi'ni Başkent'e kazandırıyor. Bentderesi'nde inşaat çalışmaları devam eden müzede, Türkiye'nin çeşitli müzelerinde sergilenen seçkin eserler, üç boyutlu replikalarla sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye'nin ilk "Görme Engelliler Müzesi" Ankara Bentderesi'nde açılacak. Ankara Ulus Kültür Merkezi binasında açılacak olan Görme Engelliler Müzesi'ndeki eserler, Türkiye'nin çeşitli müzelerinde sergilenen seçkin eserlerden oluşacak.

Eserlerin üç boyutlu replikalarla sunulacağını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Büyükşehir Belediyesi olarak yapımını üstlendiğimiz Ulus Kapalı Dolmuş Durakları ve Kültür Merkezi Projemizin çalışmaları esnasında projede bir değişikliğe gittik. Bu değişiklik neticesinde içerisinde bir müzenin olduğu, resepsiyonun olduğu, ıslak zeminlerin, amfinin, idari binanın olduğu yaklaşık bin 185 metrekarelik bir alanı görme engelli vatandaşlarımıza ayırdık. Türkiye'de belki diğer müzelerin içerisinde görme engelliler için bölüm var ama sadece görme engelli yurttaşlarımız için gerçekleştirilen tam kapasitede olan tek müze burası olacak. Üçlü iş birliği neticesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'mıza ve Türkiye'mize bir Görme Engelliler Müzesi kazandırmış olacağız. Hem Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki hem de Türkiye'nin seçkin müzelerindeki eserler seçilecek ve üç boyutlu replikaları görme engelli vatandaşlarımız için yapılacak" dedi.

"Öncelikle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki eserlerle başlayacağız"

Proje, görme engellilerin bilgiye ulaşmasındaki güçlüklerin önüne geçilmesi, kültürel açıdan toplumsal bir hafıza yaratılması ve herkes için müze anlayışının gelişmesi açısından Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip olacak. İnsanları birbirinden ayıran değil gelişen teknolojilerin kullanımıyla insanların ortak alanlarda buluşabileceği bir müzenin örnek olacağını ifade eden Görme Engelliler Müzesi Koordinatörü Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç. Dr. Evren Sertalp da şöyle konuştu:

"Türkiye'deki çeşitli müzelerde bulunan önemli eserlerin üç boyutlu tarayıcılarla taranması ve daha sonra üç boyutlu yazıcılardan çıktıların alınması ile beraber görme engellilere sunma üzerine düşündüğümüz bir proje bu. Her sene farklı müzelerden önemli eserlerin taranması ve her sene farklı eserlerin sunulmasını planlıyoruz ilk etapta. Öncelikle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki eserlerle başlayacağız. Türkiye'de bir ilk olmanın gururunu yaşıyoruz."

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, müze için yapılan taramalardan elde edilen materyallerin dijital arşivlerinin yapılması, saklanması ve eğitim-öğretim materyali olarak hazırlanmasını da hedefliyor. - ANKARA