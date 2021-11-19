Üye Girişi
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi - Son Dakika

Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi

19.11.2021 10:41
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi

Kastamonu'da görme kaybı yaşayan ve iki yılda 18 ameliyat geçiren minik Mertcan'ın ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Kastamonu'da görme kaybı yaşayan ve iki yılda 18 ameliyat geçiren minik Mertcan'ın ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Kastamonu'da kent merkezindeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Ercan ile eşi Eda Ilgaz, 3 yaşındaki oğulları Mercan'ın iki yıl önce gözünün şiştiğini ve sulandığını fark etti. Pek çok kez farklı doktorlara gitmelerine rağmen çocuklarının hastalığına teşhis konulamayan Ilgaz çifti, son olarak İstanbul'daki bir hastaneye gitti. Aile, hastanede yapılan kontrollerde minik Mertcan'da göz tansiyonu bulunduğunu öğrendi. Sağ gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşan Mertcan, İstanbul'da iki yıl içerisinde 18 ameliyata girdi. Yapılan tüm operasyonlara rağmen minik Mertcan sağlığına kavuşamadı. Tedavisi devam eden Mertcan için sürekli İstanbul'a gitmeleri gereken ve oğullarının sağlık problemi sebebi ile sorun yaşamaya başlayan aile, Mercan'ın sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

"19'uncu ameliyat için gün vermelerini bekliyoruz"

Mercan'ın sürekli takip edilmesi gereken bir hastalığının bulunduğunu söyleyen baba Ercan Ilgaz, "Oğlum Mertcan hasta, gözlerinde yüksek göz tansiyonu var. Yüzde 80-90 görme engeli bulunuyor. İki yıldır uğraşıyorum hastanelerde. İstanbul'a gelip gidiyorum. Şu anda 18'inci ameliyattan çıktı, 19'uncu ameliyat için gün verecekler. Göz arkasında şu anda kanama var. Tansiyonu normale getirdik ama tüp koydular, o şekilde normale geldi. Fakat şu anda gözdeki kanamaya çözüm bulamıyorlar. Pazartesi günü Allah nasip ederse yine İstanbul'a gideceğim" dedi.

"Şu anda gözdeki kanamanın nereden geldiğini tespit etmeye çalışıyorlar"

Tüm operasyonlara rağmen Mertcan'ın sağlığına kavuşamadığını belirten baba Ilgaz, "Eşimin ablası evlenecekti, ben gidemedim ama oğlumu İstanbul'a gönderdim. Bize yapılan muayene de göz tansiyonu olduğunu söylediler. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle tedavi sürecimiz başladı. İki yıl boyunca uğraşıyoruz. Artık gücüm kalmadı. Gitmediğimiz hastane kalmadı. Ankara Hacettepe'ye, Gazi Üniversitesine, İstanbul Başkent, İstanbul Hastanesine, özel olan Dünya Göz Hastanesine gittim. Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi görüyoruz. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de göz tansiyonuna bakıyorlar. Halen bir neticeye ulaşamadım, gözdeki kanama nereden ve neden kaynaklanıyor bulamadılar. Öncesinde göz tansiyonundan geliyor dediler. Göz tansiyonu şu anda normale dönmüş, 17 dediler. Olması gerekende 14 ila 15 arasındaymış. 17'yi çok iyi diyorlar. Şu anda gözdeki kanamanın nereden geldiğini bulamıyorlar. Onunla uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Aylık 2-3 defa üst üste ameliyat olmaya başladı"

Mertcan'ın bir ay içerisinde 2-3 kez üst üste ameliyat olmak zorunda kalmaya başladığını belirten Ercan Ilgaz, "Artık ben çocuğumun sağlığını karşılayamayacak duruma geldim. Her ay beni 4-5 defa İstanbul'a çağırıyorlar. Aylık 2-3 defa üst üste ameliyat olmaya başladı oğlum. Şu anda göz kanaması devam ediyor ve gözünü açamaz hale geldi. Ben, kendimde doğuştan engelliyim. Sol bacağımda 8 santim kısalık var, kalça çıkıklığım var. Aileme normalde bakabiliyordum ben, çocuğum hastalanınca zor durumlara düştüm. Artık oğlumun tedavisini karşılayamayacak duruma geldim. Ben bununla ilgili hayırseverlerden yardım talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Oğlum kör olmakla karşı karşıya"

Oğlunun kör olmakla karşı karşıya kaldığını belirten Ilgaz, "Şu anda kanamaya çözüm bulamazlarsa korneayı kaybediyor, korneayı da kaybedersek gözünü kaybediyor. Tamamen kör ölüyor, kornea olmayınca göz gidiyor. Bu şeklide bizlere söylemişlerdi. Diğer gözde sıkıntı var ama görme ile ilgili sıkıntısı yok. Bir sıkıntı görüyorlar ama diğer göz daha acil ve sıkıntılı olduğu için devamlı sağ göze bakıyorlar. Sol göz ile şu ana kadar ilgilenmediler. Çünkü sol göz bizim için acil değil dediler. İleride nasıl bir operasyon yaparlar onunla ilgili bir bilgimiz yok. Çünkü devamlı sağ göze odaklanıyorlar" ifadesini kullandı.

"Oğlumun gözü yüzde 80 görmüyor"

Anne Eda Ilgaz da çok zor bir süreç yaşadıklarına dikkat çekerek, "Oğlumun durumu kötü. Gözü yüzde 80 görmüyor. Hastanelere gidiyoruz. Şu anda iki hastane tarafından takip ediliyoruz, öncesinde çok fazla hastane dolaşmıştık. Oğlumun ne tür bir hastalığı olduğunu bulamıyorlar. Çocuk olduğu için, sürekli ürettiği için bizde tam olarak kesin ne olduğunu bilemiyoruz diyorlar. Bize de kesin bir bilgi veremiyorlar. Zaten ben konuşmaların yarısında bulunamadım. Oğlumu susturmaya çalışıyorum, doktorları ne zaman görürse ağlıyor. Oğlumun sağlığına kavuşmasını çok istiyorum. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi. - KASTAMONU

Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi

Kastamonu, İstanbul, Engelli, Hastane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Satranç sahnesi akıllara Squid Game'e benzetildi 11:27 Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Satranç sahnesi akıllara Squid Game'e benzetildi 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi 09:37 Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

Son Dakika Haberleri
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:17 Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
11:14 Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
11:06 Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL
10:56 Bestemsu Özdemir ve şef Yağız İzgül ayrıldı
10:53 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu         
11:29
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:19
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu         
09:25
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 11:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement