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Görmeyen gözleri ona engel olmadı - Son Dakika

Görmeyen gözleri ona engel olmadı

03.12.2021 09:32
Görmeyen gözleri ona engel olmadı

Adıyaman'da iki gözü görmemesine rağmen sosyal bilgiler öğretmenliği yapan, aynı zamanda kulüp ve dernek başkanı olan Hikmet Yüksel, 3 farklı spor dalıyla ilgileniyor.

Adıyaman'da iki gözü görmemesine rağmen sosyal bilgiler öğretmenliği yapan, aynı zamanda kulüp ve dernek başkanı olan Hikmet Yüksel, 3 farklı spor dalıyla ilgileniyor.

Doğuştan iki gözü görmeyen Adıyamanlı Hikmet Yüksel'in görmeyen gözleri onu hayata küstürmedi. Gözlerinin görmemesini engel olarak görmeyen Hikmet Yüksel, 3 yıl önce yüzde 50 görme kaybı olan Burcu Yüksel'le evlendi. Eşi ile mutlu bir evliliği olan Hikmet Yüksel, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nde sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapıyor. Yamanlar Gör-Bir Spor Kulüp Başkanlığı, Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Şube Başkanlığı görevini yürüten Yüksel, ihtiyaçlarını kendisi gideriyor. Futsal, satranç, golbol sporlarıyla ilgilenen Hikmet Yüksel, antrenmanlara eşiyle birlikte gidip sporu aksatmıyor.

Evde Braille alfabesiyle yazılmış kitapları okuyan ve ev işlerini yapan eşi Burcu Yüksel ise Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Bağımsız hareketi iyi olan Hikmet Yüksel, baston ile Adıyaman'da gideceği yere gidebiliyor ancak kaldırımlar üzerine bırakılan eşyalar ve araç park edilmesi nedeniyle engellendiklerini dile getiriyor. Doğuştan görme engelli olduğunu dile getiren Hikmet Yüksel, "İki gözümde görmüyor ancak çok şükür kendi ihtiyaçlarımı kendim giderebiliyorum, rahatlıkla gezebiliyorum. Hayatımızda zorluk tabi ki oluyor. Bizi zorlayan insanlarımız. Kaldırımlara iş yerleri eşya koyuyor, araç park ediliyor ya da sarı çizgimiz işgal ediliyor. Bizim hayatımızı zorlaştıran asıl şeyler bunlardır. Yoksa bizim diğer insanlardan hiçbir farkımız yok. Biz aslında engelli insanlar değiliz, engellenen insanlarız. Ben satranç, golbol ve futsal sporları ile ilgileniyorum" dedi.

Burcu Yüksel ise Hikmet Yüksel ile mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, engellerinin mutlu olmalarına, yaşamaya engel olmadığını söyledi.

Golbol Antrenör Yasin Berk, Yüksel'in başarılı bir sporcu olduğunu aktardı. - ADIYAMAN

Görmeyen gözleri ona engel olmadı
Görmeyen gözleri ona engel olmadı
Görmeyen gözleri ona engel olmadı
Görmeyen gözleri ona engel olmadı
Görmeyen gözleri ona engel olmadı
Görmeyen gözleri ona engel olmadı

Halk Eğitim Merkezi, Adıyaman, Tragger, Futsal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görmeyen gözleri ona engel olmadı - Son Dakika


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