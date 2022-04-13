Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu

13.04.2022 00:58
Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu

Rus askerlerinin Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçlerinin Gostomel şehrinde yaptığı aramalarda sivillere ait cesetler bulundu.

Rus askerlerinin Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçlerinin Gostomel şehrinde yaptığı aramalarda sivillere ait cesetler bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında 48. güne girildi. Rus ordusunun Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından yapılan arama çalışmaları, saldırılar sırasında yaşanan katliamın boyutunu giderek arttırıyor. Bucha'da çok sayıda sivile ait cesede rastlanmasıyla dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelirken, Gostomel şehrinde de sivillere ait cansız bedenler bulundu. Bir evin önünde ve yol kenarında bulunan cesetler, ekiplerin yaptığı inceleme ve kayıt işlemlerinin ardından morglara götürüldü. Şehirde halen çok sayıda ceset bulunduğu belirtiliyor. - GOSTOMEL

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement