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Gözyaşlarına boğan proje - Son Dakika

Gözyaşlarına boğan proje

01.12.2021 15:21
Gözyaşlarına boğan proje

Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandıracak projenin protokol imza töreninde ailelerin anlattıkları katılımcıları gözyaşlarına boğdu.

Diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı kazandıracak projenin protokol imza töreninde ailelerin anlattıkları katılımcıları gözyaşlarına boğdu.

Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye'nin yüreğini ısıtacak bir bir ilke imza attı. Bugün imzalanan "Tip 1 Diyabetli Çocukların Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi" ile Sivas'taki 157 diyabet hastası çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı temin edilecek. Proje ile temin edilecek cihazlarla çocukların, glikoz-şeker ölçümleri için her gün 10-15 kez parmakları delinerek kan alınmak zorunda kalınmayacak.

Törende söz alan ailelerin teşekkürleri, duaları ve anlattıkları katılımcıları gözyaşlarına boğdu. Aileler hastalık yüzünden yaşadıkları sıkıntıları, üzüntüleri ve zorlukları dile getirdi. Bir annenin her gün her gece çocuğunu uykudan uyandırıp parmağından kan alırken yaşadığı üzüntüyü dile getirmesi herkesi duygulandırdı.

Günde 10-15 kez parmakları deliniyordu

Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı konuşmada, "Elinize değil yüreğinize dokunuyoruz " projesi ile 4-18 yaş aralığında tespit edilen 157 Tip 1 diyabetli çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verileceğini belirtip, "Türkiye'de yaklaşık 20 bin tip 1 diyabetli evladımız var. Yarısı 8 yaşın altında olan bu çocuklar, gece-gündüz parmaklarını 8-15 kez delerek kan şekerlerini ölçmek, uygun dozda insülin almak zorundalar. Oysa sensör teknolojisiyle parmaklar delinmeden, cilt altından günde 288 kez şeker düzeyi ölçülebildiğini öğrendik. Ayrıca; Dünyada diyabetli çocukların sağlığı ile uğraşan birçok uzman, diyabetli çocukların uzun dönemli kan şekeri dengeleri ve komplikasyonların önlenmesi bakımından tanıdan sonraki ilk altı ayın önemli olduğunu ve mümkünse bütün çocuklarda tanıdan hemen sonraki günlerde sensör takılmasını öneriyorlar." dedi.

"Ellerine değil yüreklerine dokunacağız"

Ayhan, proje ile çocukların ellerine değil de yüreklerine dokunacaklarını ifade edip şunları söyledi:

"Bizim anlayışımız insanı merkeze alan anlayıştır. İnsanı eşrefi mahlükat olarak gören bir medeniyetin, bir inancın temsilcileriyiz. Dolayısıyla kim olursa olsun ona insan gözüyle bakma, öyle değerlendirme, el uzatma, imkan sağlama bizim en temel görevimizdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyurmuştur. Bu muhteşem bir ölçüdür. Her vatandaşımızın sorununu kendi sorunumuz gibi görerek çözüm bulmak için bu makamlarda bulunuyoruz. Evlatlarımızın yaşam kalitelerini artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için hemen projemizi hayata geçirdik. Devletimizin bu tür problemleri çok kolay yoldan çözecek imkanları fazlasıyla var. İmzaladığımız bu protokolle ilimizdeki 157 çocuğumuza sensörlü ölçüm cihazlarını vereceğiz. Artık evlatlarımızın ellerine değil yüreklerine dokunacağız. Çocuklarımız, milletimizin en değerli varlığı, barışın, kardeşliğin ve sevginin temsilcileri, geleceğimiz, güvencemiz ve umudumuzdur. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bu çalışmada emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Evlatlarımıza sağlıklı mutlu uzun ömürler diliyorum." - SİVAS

Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje
Gözyaşlarına boğan proje

İl Sağlık Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Türkiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gözyaşlarına boğan proje - Son Dakika


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