Üye Girişi
Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

02.02.2022 15:43
Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Başkan İmamoğlu, ziyaret için teşekkür ederek Kayseri OSB yönetimi olarak kenetlenmiş bir şekilde sanayiciler için çalıştıklarını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB yönetiminin şehrimiz ekonomisine katkıda bulunmak için canla başla çalışacaklarından emin olduklarını belirtti. "Allah gücünüzü artırsın" ifadelerini kullanan Gülsoy, sanayicilere destek için Kayseri Ticaret Odası'na düşen ne varsa hazır olduklarını belirtti ve elbirliği ile çalışabileceklerini kaydetti. Başkan Gülsoy, Kayseri OSB yönetimi ve sanayicilerin Ragaip Kandilini de tebrik etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da Kayseri Ticaret Odası'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek sanayiciler için iyi işler yapma gayretinde olduklarını söyledi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak kenetlenmiş bir şekilde çalıştıklarını vurguladı ve destek ifadelerinden dolayı Başkan Ömer Gülsoy'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret
Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret
Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, Ömer Gülsoy, Ticaret, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
15:00 Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:56:51. #1.12#
SON DAKİKA: Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement