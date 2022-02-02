Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Başkan İmamoğlu, ziyaret için teşekkür ederek Kayseri OSB yönetimi olarak kenetlenmiş bir şekilde sanayiciler için çalıştıklarını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB yönetiminin şehrimiz ekonomisine katkıda bulunmak için canla başla çalışacaklarından emin olduklarını belirtti. "Allah gücünüzü artırsın" ifadelerini kullanan Gülsoy, sanayicilere destek için Kayseri Ticaret Odası'na düşen ne varsa hazır olduklarını belirtti ve elbirliği ile çalışabileceklerini kaydetti. Başkan Gülsoy, Kayseri OSB yönetimi ve sanayicilerin Ragaip Kandilini de tebrik etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da Kayseri Ticaret Odası'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek sanayiciler için iyi işler yapma gayretinde olduklarını söyledi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak kenetlenmiş bir şekilde çalıştıklarını vurguladı ve destek ifadelerinden dolayı Başkan Ömer Gülsoy'a teşekkür etti. - KAYSERİ