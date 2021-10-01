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Gülümseme gününde güldürdüler - Son Dakika

Gülümseme gününde güldürdüler

01.10.2021 14:06
Gülümseme gününde güldürdüler, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, '1 Ekim Dünya Gülümseme Günü' münasebetiyle Börekli Köyü İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaparak minik yüreklerin yüzünü güldürdü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, '1 Ekim Dünya Gülümseme Günü' münasebetiyle Börekli Köyü İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaparak minik yüreklerin yüzünü güldürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projelerini en iyi uygulayan iller arasında olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri kendi ürettiği projelerle de faaliyetlerine tam gaz devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, '1 Ekim Dünya Gülümseme Günü'nde boş durmadı.

Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, daha önce ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YGS sınavlarında topladığı kırtasiye malzemelerini Börekli Köyü İlkokulu öğrencilerine dağıtarak onların yüzlerini güldürdü.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Erhan Tuna, 'Gülmek her dilde aynı anlamı ifade eder' sloganıyla çıktıkları yolda Börekli köyünün minik yüreklerini sevindirdiklerini söyledi.

'1 Ekim Dünya Gülümseme Günü' kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle birlikte ÖSYM sınavlarında topladıkları kırtasiye malzemelerini Börekli Köyündeki çocuklara dağıttıklarını ifade eden Tuna, " Bir tebessüm ufak bir gülümseme kondurabildiysek geleceğimizin yüzüne, ne mutlu bize" diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, '1 Ekim Dünya Gülümseme Günü' münasebetiyle Börekli Köyü'nde ikamet eden minik yürekleri sevindirdikleri için Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençleri tebrik etti. - ERZURUM

Gülümseme gününde güldürdüler
Gülümseme gününde güldürdüler
Gülümseme gününde güldürdüler
Gülümseme gününde güldürdüler

Erzurum, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gülümseme gününde güldürdüler - Son Dakika


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