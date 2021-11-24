Gündüz okulda, akşam tadilatta çalışıyorlar - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gündüz ders anlatan, akşam da okulun tadilatında çalışan öğretmenler, kurdukları etüt merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere mesai sonrasında eğitim veriyor.

Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden destek beklemeden 28 derslikli okulda yenileme çalışmalarına başladı. Okulun dış cephesinden, aydınlatmasına kadar birçok noktada yenileme çalışmaları yapan eğitimciler, kısa sürede bazı çalışmaları bitirdi. 3 idareci ve 56 öğretmen mesai saatleri dışında okulun dış cephesinin boyanmasına destek verirken, bazı öğretmenler de atıl sınıfları uzaktan eğitim merkezi ve etüt merkezine dönüştürdü.

"Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz"

Tadilat çalışmalarına mesai saati bittikten sonra başladıklarını söyleyen Farabi Anadolu Lisesi okul Müdürü Ahmet Ablak, "Okulumuzun dış cephesini tekrar boyamaya aldık. Öğretmenlerimiz ile birlikte mesai saatlerinin dışında boyama çalışmalarını yapıyoruz. Okulumuzun içi ve dışını güzelleştirmek adına Farabi Anadolu Lisesi ailesi olarak hep birlikte üşenmeden, gocunmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulumuz güzel ise eğitimimizin de güzel olacağına inanıyoruz. Bu anlamda da hiç mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Etüt merkezi açtık"

Öğrencilerin okulda boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alanı olmadığını kaydeden Ablak, 3 etüt merkezi açtıklarını belirtti. Ablak, "Öğrencilerimiz hem bazı derslerde, hem de öğretmenleri izinli olduğu zamanlarda bu etüt merkezlerinden yararlanabiliyor. Burada tüm eğitim materyalleri öğretmenler tarafından karşılanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yardımcı kaynak platformundan edindiğimiz kaynakları burada öğrencilerimize sunuyoruz. Bilgisayar donanımımız var bu şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda okulumuzda uzaktan eğitim merkezi de oluşturduk. Etkinliklerin yasak olduğu günlerde öğretmenler olarak fedakarca okula gelerek belirli gün ve haftalarda okulumuzun canlı yayın stüdyosundan sosyal medya üzerinden canlı olarak etkinlikler yaptık" ifadelerini kullandı. - DÜZCE