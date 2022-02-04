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'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti - Son Dakika

'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti

04.02.2022 10:22
'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti

Elazığlı bir vatandaş, yoğun kar yağışının ardından 5 saatlik bir çalışma sonucu yaptığı kardan yaptığı arabasına 200 bin lira değer biçti.

Elazığlı bir vatandaş, yoğun kar yağışının ardından 5 saatlik bir çalışma sonucu yaptığı kardan yaptığı arabasına 200 bin lira değer biçti.

Elazığ'da iki hafta boyunca etkili olan kar yağışı ilginç ve güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Harput Mahallesi'nde garsonluk yapan 45 yaşındaki Murat Çevik, bir kaç arkadaşının da yardımıyla kardan araba yaptı. Çevik arabayı ağaç dalları ve çeşitli eşyalar ile süslerken, kardan arabaya el arabasının tekerleklerini, aynalarına da mutfakta bulunan süzgeçleri taktı. Her gün arabasının temizliğini yapan Çevik, aynı zamanda eriyen yanlarını da karla doldurarak bakımını yapıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören araba sahibi tarafından, sosyal medyadan gelen bir teklif üzerine 200 bin lira değer biçildi.

"Arabamın bakımını her gün yapıyorum"

Kardan arabanın mimari Garson Murat Çevik, "Kış aylarında yoğun bir şekilde kar yağdığı için fazla müşteri gelmiyor. Biz de bu boşlukta canımız sıkıldı ne yapalım, ne edelim diye düşünürken bende tutum bir araba yaptım. Yıllardır arabam yok, dedim modifiyeli bir araba yapayım nasıl olur. Şu an güneş görünce eriyen bir arabam var. Tekerlekleri de gerçek el arabasından çıkardık. Aynalarını da süzgeçten yapıp taktım. Gelen müşteriler de beğenip resim çekiyorlar. Beş saatimi aldı yapması. Kar kütlesi vardı ancak azdı bizde etraftaki karları toplayıp üzerine bırakıp ince ince kesip en sonda ayarlamaları yapıp ortaya böyle bir araba çıktı. Camlarını siliyorum her gün eriyen taraflarını dolduruyorum bir süre daha kalacak ama hava açıldı bundan sonra yağış olmazsa arabam 3 gün sonra yok. Arabayı whatsappa attım kayıtlı olanlar kaç lira olduğunu sordular hatta patronum bile ne kadar olduğunu sordu ben de 200 bin lira ancak güneş gördü mü eriyor dedim" dedi. - ELAZIĞ

'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti
'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti
'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti
'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti
'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti
'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti
'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti
'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti

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Murat Çevik, Otomobil, Elazığ, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Güneş görünce eriyen' arabasına 200 bin lira fiyat biçti - Son Dakika
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