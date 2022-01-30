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Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti - Son Dakika

Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti

30.01.2022 14:20
Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi.

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi. Vatandaşlar ise Kadıköy Caddebostan Sahile akın etti. Sahil şeridinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Eksi seviyeleri gören sıcaklıklarda da artış yaşandı. Soğuk havalarda evden çıkamayan İstanbullular güneşin yüzünü gördü. Kadıköy'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne indi. Vatandaşlardan kimi sahil şeridinde yürüyüş yaparken kimi ise spor yaptı. Sahil şeridinde oluşan yoğunluk da havadan görüntülendi.

"Yürüyüşe çıktık"

Ailesiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkaran Hasan Yalnız isimli bir vatandaş, "Kar yağışlarından yeni kurtulduk. Hava bugün çok güzel. Dolayısıyla eşim ve çocuklarla birlikte sahilde yürüyüşe çıktık. Güzel havayı değerlendirelim istedik. Tabi her ne kadar sıcak desek de biraz serinlik de var" diye konuştu.

Arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan Gaye Çetin ise, "Kar yağışını geride bıraktık. Kar sonrası dışarı çıkmak ve yürüyüş yapmak keyifli oluyor" dedi. - İSTANBUL

Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti
Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti
Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti
Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti
Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti
Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti

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Caddebostan, İstanbul, Kadıköy, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahile akın etti - Son Dakika


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