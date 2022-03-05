Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti - Son Dakika
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Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti

05.03.2022 15:09
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti

İstanbul'da soğuk havanın etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle birlikte İstiklal Caddesi eski kalabalık günlerine geri döndü.

İstanbul'da soğuk havanın etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle birlikte İstiklal Caddesi eski kalabalık günlerine geri döndü. Güneşi gören İstanbullular ve turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti.

İstanbul'da etkili olan soğuk havanın ardından sıcak havanın kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar megakentin turistik alanlarını doldurmaya başladı. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan açık havada maske zorunluluğu uygulamasının kaldırılmasının ardından bazı vatandaşların maskeli bazı vatandaşların maskesiz olarak alanda gezdiği görüldü. Caddeye akın eden çok sayıda vatandaş, sıcak havanın tadını çıkardı. - İSTANBUL

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti

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İstiklal Caddesi, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti - Son Dakika


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