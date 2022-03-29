Günün yorgunluğunu sokak konserleriyle atıyorlar - Son Dakika

Gürsu Belediyesi'nin ilçenin sosyal yaşamına canlılık kazandırmak için gerçekleştirdiği sokak konserleri çerçevesinde, Gürsulular müziğin rahatlatıcı tınıları eşliğinde günün yorgunluğunu atıyor.

Gürsu Belediyesi'nin 'Her Yer Sahne, Her Yerde Sanat' sloganıyla düzenlediği sokak konserleri, Gürsu'nun en hareketli cadde ve sokaklarında gerçekleştiriliyor. Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde, Cemal Çayırcı ve grubu tarafından gerçekleştirilen konser, Gürsulu vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Gürsulularla birlikte konseri dinleyen ve konserin düzenlendiği cadde üzerindeki esnaflarla da sohbet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Müzik ruhun gıdasıdır. Sözünden hareketle, hepimizin ruhuna iyi gelsin diye, pandemi sürecinin ağır etkilerinin herkesin üzerinde yoğun baskı oluşturduğu günlerde gerçekleştirmeye başladığımız sokak konserlerimizi sürdürüyoruz. Gürsu'nun sokaklarını müzikle doldurduğumuz ve akşamları iş çıkış saatlerinde gerçekleştirdiğimiz konserlerimiz, günün yorgunluğuyla evlerine gitmekte olan hemşehrilerimizin moral bulmasını sağlıyor. Gürsu'nun farklı noktalarında düzenlediğimiz sokak konserlerimiz, esnaflarımız için de katkı sağlıyor. Artık pandemi sürecinin etkilerinin azaldığı bu günlerde, konserlerimizi, gençlerimizle, hemşehrilerimizle, yan yana, coşkuyla, biraz daha rahatlamış olarak izlemeye başlamanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - BURSA