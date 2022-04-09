Gürcistan'da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı - Son Dakika
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Gürcistan'da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı

09.04.2022 14:00
Gürcistan'da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı

Gürcistan'da 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler, facianın 33. yılında başkent Tiflis'te anıldı.

Gürcistan'da 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler, facianın 33. yılında başkent Tiflis'te anıldı.

Gürcistan'da 9 Nisan 1989 tarihinde bağımsızlık için miting düzenleyen vatandaşlara Sovyet ordusunun müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 21 kişi, katliamın 33. yıldönümünde Tiflis'teki Parlamento binasının önünde anıldı. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve beraberinde kabine üyeleri, hükümet temsilcileri ve diğer yetkililer 9 Nisan Şehitleri Anıtı'na çiçek bırakıp mum yakarak hayatını kaybedenler için dua etti. Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan ve hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının da dizildiği 9 Nisan Şehitleri Anıtı'ndaki anma törenine Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili, muhalefet partilerinin liderleri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Gürcistan Müslümanları İdaresi Müftüsü Etibar Eminov, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov ve büyükelçiler de katıldı.

"Tam 33 yıl önce Gürcü halkı, otoriter rejimin askeri makinesiyle karşı karşıya kaldı"

Başbakan İrakli Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 33 yıl önce bağımsızlık ve özgürlük idealleriyle birleşen Gürcü halkı, otoriter rejimin askeri makinesiyle karşı karşıya kaldı. Tüm dünya, 21 hemşerimizin öldürülmesi trajedisi ile sarsıldı. Bağımsız Gürcistan'ın izlediği yol bize, ülkemizin daha da ilerlemesinin 9 Nisan idealleri etrafında birlik temelinde devam etmesi gerektiğini öğretiyor" ifadelerini kullandı.

9 Nisan katliamı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989 yılında bağımsızlık için düzenlenen miting sırasında Sovyet ordusu göstericilere müdahale etmiş, 21 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Gürcistan, çıkan olaylardan tam 2 yıl sonra 9 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti. - TİFLİS

Gürcistan'da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı
Gürcistan'da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gürcistan'da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı - Son Dakika


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