Gürcistan'da Borçalı Türkler Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Gürcistan'da Borçalı Türkler Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı

04.05.2022 08:47
Gürcistan'da Borçalı Türkler Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Gürcistan'nın Marneuli kentinde yaşayan Borçalı Türkler Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlandı.

Gürcistan'nın Marneuli kentinde yaşayan Borçalı Türkler Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlandı.

Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşayan Borçalı Türkler, Umumi Gürcistan Müslümanları Ali Dini İdaresi ve Hz. Ali Vakfı'nın organize ettiği etkinlik ile Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe, ÜGMADİ Başkanı Mirtağı Asadov, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Marneuli imamlarından Hacı Hacıyev, Evangelist Baptist Kilisesi Piskoposu Malkhaz Songulaşvili, diplomatlar, Marneuli Belediye meclisinin üyeleri, din adamları, akademisyenler, aydınlar ve aileler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Ramazan Bayramı etkinliğinde konuşan Hacıyev, ülke ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, Müslümanlara birlik çağrısında bulundu. Hacıyev, "Ramazan ayı başlamasından bu yana sanki Müslümanlar arasında iyilik yapma yarışı başladı. Her gün farklı yerlerde farklı iftar akşamları düzenlendi. Müslümanlar kendilerine yakışır bir şekilde paylaşımda bulundular. Bizim dinimizin bizlere buyurduğu budur, bizler ise birlik ve vahdet içinde olmalıyız" dedi.

Daha sonra sunucu Ceyhun Muhammedali, Gürcistan'daki Müslüman toplumu arasında yıl içerisinde çeşitli başarılara imza atan sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına ödüllerini taktim etti.

"Ramazan ayı, iyiliği kötülüğe karşı zafere davet eden bir aydır"

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev ise, Azerbaycan adına Gürcistan'daki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, işgalden kurtulan Türk dünyasının başkenti, Karabağ'ın incisi Şuşa'da ezanların okunduğunu ifade etti. Büyükelçi Guliyev, "Şunu özellikle ifade etmek isterim Ramazan ayı, iyiliği kötülüğe karşı zafere davet eden bir aydır. Allah'a şükürler olsun ki biz 2020 yılının kasım ayında Karabağ'da kötülüğe karşı zafer kazandık ve Karabağ'ımız, Şuşa'mız artık özgür. Karabağ'ımız da her gün canlandırma çalışmaları sürüyor ve incimiz Şuşa'da bu aziz günde ezanlar okunuyor" dedi.

Piskopos Songulaşvili Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Umumi Gürcistan Müslümanları Ali Dini İdaresi Başkanı Asadov ise, "Farklı dinlere sahip bir ülke olan Gürcistan için çok önemli olan Ramazan'ın, Marneulimizin merkezinde kutlanması ve devlet görevlileri de dahil olmak üzere yediden yetmişe nüfusun tüm kesimleri katılıyor. Bu bayram ülkemizde artık çok mühim bir duruma geldi. Tabii bu da ülkemiz adına çok iyi" dedi. - TİFLİS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gürcistan'da Borçalı Türkler Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika


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