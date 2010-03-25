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Yıldırım Belediyespor'un sporcusu Hammet Rüstem, 12-17 Nisan tarihleri arasında Azarbeycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak 'Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Bakü'deki Avrupa Şampiyonası'nda 55 kiloda mücadele edecek Hammet Rüstem, Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin'i ziyaret etti. Keskin'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Hammet Rüstem, hedefinin Türkiye'ye madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Başarılarında, kendisini yetiştiren antrenörü Musa Aydın'ın büyük katkısı olduğunu dile getiren Hammet Rüstem, 'Önce Bakü'deki şampiyonada madalya kazanmak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Daha sonra 2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak başarılı olmayı hedefliyorum. Bana verilen desteği karşılıksız bırakmamak için çok çalışıyorum' dedi.

(DAT-HLK-KAN) - BURSA