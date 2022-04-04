Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak - Son Dakika
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Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak

04.04.2022 10:48
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak

Terörle mücadelede çerçevesinde büyük bir başarı sağlayan güvenlik korucuları, ihtiyaç duyulması halinde artık afetlerde de görev alacak.

Terörle mücadelede çerçevesinde büyük bir başarı sağlayan güvenlik korucuları, ihtiyaç duyulması halinde artık afetlerde de görev alacak.

Erzurum'da Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekibi kuruldu. Ekipte, 50 güvenlik korucusu ile 10 rütbeli personel görev alacak. Afet ve Acil durum hallerinde etkin müdahale ve hızlı bir iyileştirme yapılabilmesi için afetler öncesinde planlama, tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren AFAD, terörle mücadele büyük kahramanlık ve başarı gösteren güvenlik korucularını da eğitime aldı.

Erzurum AFAD eğitmenleri tarafından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hınıs, Karaçoban, Tekman, Karayazı, Oltu, Horasan, Köprüköy, Pasinler, Çat, Şenkaya'da görev yapan 50 güvenlik korucusu ve 10 rütbeli personele, afet farkındalık, etik değerler ve çadır kurma eğitimleri verilerek bilgi ve becerileri geliştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda AFAD Başkanlığınca gerçekleştirilen eğitimlere dahil edilen güvenlik korucuları, ihtiyaç duyulması halinde saha düzenlemesi, çadır kurulumu, lojistik depo gibi işlerinde görev alacaklar. - ERZURUM

Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak

YORUMLAR
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Güvenlik Korucusu, Erzurum, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak - Son Dakika
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