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2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi - Son Dakika

2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi

21.10.2021 09:06
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölüne akın eden vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden 2 bin 250 rakımda yüzme keyfi yaşadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölüne akın eden vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden 2 bin 250 rakımda yüzme keyfi yaşadı.

Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, vatandaşların akınına uğruyor. Yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığı ilçede bir yandan kış havası yaşanırken, bir yandan da krater gölüne giren vatandaşlar yüzmenin keyfini yaşıyor. Kendine özgü doğal güzellikleriyle her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü, serin suları ile her dönem ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yazın son günlerinin tadını çıkarmak ve yüzme keyfini doyasıya yaşamak isteyen vatandaşlar, kendinin su sıcaklığının eksi derecelerde olduğu Nemrut Kraterinin buz gibi serin sularına bırakıyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün serin sularında yüzen vatandaşlar, soğuktan titreseler de yüzme keyfinden vazgeçmiyor. Hallerinden memnun görünen vatandaşlar, bu mevsimde bile yüzme imkanı bulmanın keyfini sürüyor.

Arkadaş grubuyla birlikte Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini belirten Nafiz Tüzün, krater gülünün buz gibi suyunda yüzmenin ayrı bir keyif verdiğini söyledi. Su sıcaklığının bu dönemlerde eksi 15 dereceleri bulduğunu kaydeden Tüzün, "Burası doğal güzelliğiyle gerçekten bambaşka bir yer. Havası, suyu ve manzarasıyla muazzam bir yer. İnanın tatil için çok çok uzaklara gitmeye hiç gerek yok. Burası tatil için başlı başına uygun ve bir o kadar güzel bir yer. Nemrut'un buz gibi suyunda serinliyoruz. Burada ilk defa yüzdüm. Burası gerçekten çok güzel ve özel bir yer. Herkesin gelip görmesini de kesinlikle tavsiye ederim" dedi.

Bu mevsimde ilk defa Nemrut'ta yüzme imkanı bulduğunu dile getiren Turgut Sancak ise, suyun bir hayli soğuk olduğunu ancak yüzme keyfinin daha ağır bastığını ifade ederek, "Havanın ve suyun soğuk olmasından dolayı genelde kimse bu mevsimde, burada yüzmeye cesaret edemez. Ama biz birkaç kafadar arkadaşımızla yüzme keyfini yaşamak için kendimizi Nemrut'un soğuk sularına bıraktık. İlk başta biraz üşümüş olsak da su çok güzel. Bir hayli eğlendik. Herkese de gelip bu mevsimde bile burada yüzmeyi tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi
2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi

Bitlis, Nemrut, Tatvan, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 bin 250 rakımda soğuk havaya inat yüzme keyfi - Son Dakika
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