Üye Girişi
26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı - Son Dakika

26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı

29.10.2021 11:18
26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı

26 yıl önce bugün terör örgütü PKK, Sivas'ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamak istedi.

26 yıl önce bugün terör örgütü PKK, Sivas'ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamak istedi. Polis memurlarının dikkati kanlı planı bozarken, kadın teröristin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi ile 3 kahraman polis memuru ve bir vatandaş şehit oldu. Bölücü terör örgütünün Sivas'taki hain eylemi aradan geçen 26 yıla rağmen unutulmadı. Olayın şahitleri ve olayda yakınlarını kaybedenler teröre ve terör örgütüne lanet okudu.

Sivas'ın duayen gazetecilerinden Sirer Doğan, günümüze ışık tutan arşivlerine dayanarak o gün yaşananları anlattı. Doğan, polislerin dikkatinin planlanmış büyük ve kanlı bir eylemi önlediğini belirterek, "29 Ekim bayramı günü 1996 yılında, bölücü terör örgütü PKK'nın yurt genelinde eylemler gerçekleştireceği bilgisi vardı. Bu nedenle çeşitli tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler kapsamında Sivas'ın girişlerini polis kesmişti. Eğri köprü bölgesinde durdurulan bir minibüsteki 4 kişi şüpheli olarak alınıp Çarşı karakoluna götürüldü. Üçünün üst araması yapıldı. Ancak biri bayan olduğu için bayan polislerinde törende görevli olması nedeniyle aranamadı. Üst araması için bir araca bindirilip emniyet müdürlüğüne götürülmek istendiklerinde bayan terörist üzerindeki bombayı patlattı. İki terörist öldü. Üç polis memuru şehit oldu. Olay yerinden geçmekte olan bir vatandaşımızda hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı" dedi.

"Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun"

Tecrübeli gazeteci açıklamalarında teröre lanet okuyarak, "Terör belli bir grup ve belli bir şahsı değil, tüm toplumu vurur. O nedenle dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Güvenlik güçlerimizi haberdar etmeliyiz, uyanık olmalıyız. Güvenlik güçlerimiz geçmiş olaylardan edindikleri tecrübeyi günümüze uyarlayıp kullanarak daha etkin tedbir alabileceklerine inanıyorum. Terörün hakkından böyle geliriz. Aksi taktirde her zaman üzülürüz. Tüm Dünya'da ki ve ülkemizdeki terör faaliyetlerini lanetliyoruz. Terörden kimseye fayda gelmez. Belli sürelerde insanları üzmeye neden olur. Onun için lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun" dedi.

Kardeşinin şehit olduğu yerde konuştu

Terör saldırısında hayatını kaybeden Osman Polat'ın abisi Hüseyin Polat olayın yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. Saldırıdan önce şehit olan kardeşiyle birlikte aynı dükkanda nalbantlık yapan Polat, kardeşinin vefat ettiği yerde yaptığı açıklamada, "Benim küçük kardeşim olayın yaşandığı gün kahvede çay içtikten sonra dükkana gideren karakolun önünden geçiyor. O sırada teröristleri de emniyete götürüyorlarmış. Biri üzerindeki bombanın pimini çekince otomobilin parçaları çevreye dağılıyor. Kardeşim yaralanıyor, tam burada yüz üstü düşüyor. Acil olarak hastaneye götürüyorlar. Orada vefat ediyor" dedi.

"Biz hep kardeşiz"

Polat, terörün kendisinden kardeşini aldığını belirterek ibretlik mesajlar verdi. Polat, "Teröre lanet olsun. Biz hep kardeşiz. Bugün bana yarın sana. Terör sevilir mi sevilecek bir tarafı var mı? Lanet olsun onlara. Benim kardeşimi aldılar. 40 yaşında vefat etti benim kardeşim. Yazık günah değil mi" şeklinde konuştu. - SİVAS

26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı
26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı
26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı
26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı
26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı
26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı

Cumhuriyet, Şehit, Terör, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler 11:26 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti 11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak 08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu 20:26 PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu

Son Dakika Haberleri
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var
10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
11:14
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var         
10:38
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı         
17:26
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 11:37:15. #1.12#
SON DAKİKA: 26 yıl önce bugün Sivas'ı kana bulayacaklardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement