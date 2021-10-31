61 yıldır tekne tamir ediyor - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde küçük yaşlarda ilgi duyduğu tekne yapımını kendi imkanlarıyla öğrenen Muzaffer Gök, mesleğini 61 yıldır sürdürüyor.

Dayanıklı olması nedeniyle geleneksel balıkçılığı sürdüren kişilerin daha çok tercih ettiği ahşap tekneler, bitiminin ardından boyanarak İzmir'de balık avı ya da özel kullanım için hazır hale geliyor. Tekne ustası Muzaffer Gök, tekne yapımı ve tamirine küçük yaşlarda ilgi duyduğunu ve bugüne dek yüzlerce büyük tekne tamir ettiğini söyledi. Meslekte 61 yılı dolduran Gök, "Ne kadar eski tekne varsa onarımlarını üstlenip yapıyorum. Bu mesleğin okulu yok. Sadece Bartın'da bir okul açıldı. Bu iş çekirdekten yetişme ile olur. Çıraklığını yaparsın, o şekilde öğrenirsin bu işi. Bu mesleğe küçükken başlanır, büyüdüğün zaman öğrenmek pek mümkün değildir" dedi.

Ege Bölgesi'nde tekne yapımında çam kerestesi kullanıldığını belirten Gök, "Posta kısımlarında dut, karaağaç gibi sert ağaç kullanılır. İsteğe göre güverteler kontrplak olabilir. Kullandığımız keser sadece Karadeniz'de imal edilir. Ege Bölgesi'nde bu keserden bulamazsınız. Çok özel bir keserdir. Bu keser olmadan neredeyse tekne imalatı yapılmaz. Tekne ustalığı çok uğraştıran bir iş ancak zevkli bir iştir" ifadelerini kullandı. - İZMİR