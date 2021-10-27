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78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor - Son Dakika

78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor

27.10.2021 10:14
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 78 yaşındaki Huriye Çayan, yaşına rağmen her gün bir tepede bulunan merkezin yokuşunu arşınlıyor.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 78 yaşındaki Huriye Çayan, yaşına rağmen her gün bir tepede bulunan merkezin yokuşunu arşınlıyor.

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi'nin en yaşlı kursiyeri olarak Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 3 çocuk, 10 torun sahibi Huriye Çayan, ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Huriye nine, her sabah yağmur çamur demeden evinden Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyor. Merkezin bulunduğu yokuşu iki dizi de ameliyatlı olmasına rağmen tüm zorluklara rağmen yürüyerek çıkan 78 yaşındaki Huriye ninenin öğrenme azmi genç kursiyerlere örnek oluyor.

Küçükken köyde kursa gittiğini hatırlatan Huriye Çayan "Fakat kursa başladıktan sonra kendimi buraya odaklayarak kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Bu başarımda kurs hocamın emeği büyük ve ona çok teşekkür ediyorum. Benim kursa başlamamın ardından Kur'an okumayı bilmeyen arkadaşlarıma da 'kursa gelin' dedim ama çoğu zor olduğunu söyledi. Oysa zor olan bir şey yok yeter ki öğrenmek iste. Ben yıllardır öğrenmek için çaba harcıyorum, öğrenmeyi çok istiyordum. Şimdi okumaya başladım. Allah nasip ederse son nefesime kadar da öğrenmeye çalışacağım ve tam okumayı öğrenince de ömrüm yettiğince hatim etmek istiyorum" dedi.

Yaşına rağmen, öğrenme arzusuyla dolu

Kurs Hocası Hasret Hekim yaptığı açıklamada "Yaşı 78 yaşında olmasına rağmen kursumuza başladığından beri geliyor ve öğrenme arzusuyla dolu. Azim ederek, çalışarak, çabalayarak Kur'an-ı Kerim'i öğrendi ve bu başarısı ile hem kendini hem de biz kurs hocalarını mutlu etti. Böyle olaylarda kurslarımızın ne kadar faydalı olduğunu görüyorum ve çalışma isteğim bir kat daha artıyor" diye konuştu.

Genç kursiyerlere örnek oldu

Halk Eğitim Merkezlerinin 72 alanda, 3 bin 600 kursta 7'den 70'e her yaştan vatandaşa öğrenme imkanı sunduğunu ifade eden Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, "Kursumuzun en yaşlı kursiyerlerinden olan Huriye ninemizin öğrenme azmi bizi çok etkiledi. Halk Eğitim Merkezimiz ilçe merkezinin dışında ve biraz yokuşlu bir yolu olmasına rağmen Huriye ninemiz bu yokuşu çıkarak kursumuza geliyor. Hatta yeni öğrendiğimize göre, iki dizinden de ameliyatlı olmasına rağmen bu yokuşu çıkarak ortaya koyduğu azim ve kararlılık dikkat çekici. Şuanda Kur'an-ı Kerim'i öğrendi ve geliştirmek istiyor. Azmi takdire şayan, genç kursiyerlerimize de örnek olduğu da bir gerçektir" şeklinde konuştu. - GİRESUN

78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor
78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor

Halk Eğitim Merkezi, Yağlıdere, Giresun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 78 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmek için her gün Halk Eğitim Merkezi'nin yokuşunu çıkıyor - Son Dakika


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