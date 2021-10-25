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Adana'da trafik sorununa çare arayışı - Son Dakika

Adana'da trafik sorununa çare arayışı

25.10.2021 14:48
Adana'da trafik sorununa çare arayışı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununun çözülmesi için birçok noktada ön inceleme yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununun çözülmesi için birçok noktada ön inceleme yaptı.

Ulaşım Çalıştayı'nın ardından yeni stat çevresindeki yollarda inceleme yapan Başkan Zeydan Karalar, bu kez Çatalan Köprüsü çıkışında incelemelerde bulundu. Çatalan Batı Köprüsü civarında özellikle hafta sonları yaşanan trafik sıkışıklığına son vermek için gerçekleştirilecek çalışmaların ön incelemesini yapan Başkan Zeydan Karalar, "Bilimsel ve işlevsel projelerle buradaki sorunu çözeceğiz" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, "Hemşehrilerimiz Çatalan Köprüsü civarına gezmek, kahvaltı etmek, çocuklarına temiz hava aldırmak için gidiyor. Gidişte büyük problem yaşanmıyor ama dönüşte köprü çıkışında trafik sorunu oluşuyor. Bu nedenle alternatif bir yol düşünüyoruz. Trafiği dağıtmak istiyoruz. Burası Menderes Bulvarı'nın devamı, göl kenarı. Özellikle göl dolu olduğu zaman muhteşem manzarası var. Düğün salonlarının, dinlenme yerlerinin de bulunduğu bu bölgede yolu gidiş dönüş haline getirmeyi planlıyoruz. Burayı gidiş geliş yapabilirsek, bisiklet yolu, koşu yolu ile zenginleştirebilirsek, trafik sorununu azaltıp, daha fazla vatandaşımızın kullanımına uygun hale getirebiliriz. Bugün bunun ön çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Adana'da trafik sorununa çare arayışı
Adana'da trafik sorununa çare arayışı
Adana'da trafik sorununa çare arayışı

Çatalan Köprüsü, Zeydan Karalar, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da trafik sorununa çare arayışı - Son Dakika


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