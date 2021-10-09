Afyonkarahisar'da bin 8 kamu yatırımından 287'si tamamlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 2021 yılı yatırım programında kentte bin 8 projenin olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla yatırımlarda artışımız söz konusu. Toplam proje bedeli 7.7 milyar TL. Dönem sonu harcamamız 645 milyon TL olan projelerimizin 287'si tamamlandı, 457'si devam ediyor" dedi.

İl genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 2021 yılının 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çiçek, 2021 yılı yatırım programında yer alan bin 8 proje ve detayları hakkında bilgiler vererek, "3 ay önce bu rakam 876 idi. 3 ay sonra proje sayımız 1008'eçıktı. Dolayısıyla yatırımlarda artışımız söz konusu. Toplam proje bedeli 7,7 milyar TL. Önceki yıllardan kalan 2,2 milyar TL. 2021 yılında ödenecek tutar 1.3 milyar TL. Dönem sonu harcamamız 645 milyon TL projelerimizin 2021 yılı nakdi gerçekleşme oranı yüzde 49 oldu. 2021 yılında yatırımda yer alan projelerin 287'si tamamlandı, 457'si devam ediyor. 232'si ihale aşamasında, 32 adet proje henüz başlamadı" dedi.

"Yapılan çalışmalar Türkiye çapında ses getirmeye başladı"

2021 yılından en fazla pay alan 3 kuruluşu da açıklayan Vali Gökmen Çiçek: "165 milyon TL ile DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ilk sırada. 142 milyon TL ile İlbank 2. sırada, 93 milyon TL ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3. sırada yer alıyor. Yatırımcı kuruluşların yoğun ve gayretli çalışmalarını önceki yıllarda olduğu gibi aynı şekilde devam ettireceğini, Afyonkarahisar'ın sıçrama evresinin aynı şekilde devam edeceğini ümit ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde son zamanlarda güzel projelere imza atmaya başladık. Yapılan çalışmalar Türkiye çapında ses getirmeye başladı. Bu konuda herkesin çok büyük bir gayreti ve emeği var. Bu sebeple hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek'in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların Bölge Müdürleri devam eden yatırımlar hakkında ayrıntılı sununlar yaptılar. - AFYONKARAHİSAR