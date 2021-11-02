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Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler, bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu bildirdi - Son Dakika

Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler, bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu bildirdi

02.11.2021 11:13
Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler, bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler, bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler, bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla 81 ilde İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki (SHM) uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak Aile Danışmanlığı Hizmeti sunuyor. Aile Danışmanlığı Hizmetleri, her aileye özel olarak, ailenin değerleri ve hassasiyetleri göz önünde tutularak, onların ihtiyaçları doğrultusunda veriliyor.

Aile ilişkilerini yeniden yapılandırmada destek olunuyor

Aile Danışmanlığı Hizmetleri, eşlerin aile içi iletişim konularında yaşadıkları sorunlarla etkili bir şekilde baş etmelerini desteklemek amacıyla 'Aile Danışmanlığı', boşanma sürecinde olan çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla 'Boşanma Süreci Danışmanlığı' ve 'Bireysel Danışmanlık' olarak 3 başlık altında sunuluyor. Boşanma öncesi ve esnasında sunulan Aile Danışmanlığı Hizmeti ile aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelere, aile ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerine destek olunuyor. Ayrıca, aile içi iletişim becerileri kazandırmak, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesinde yardımcı olmak ve çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü yönünde de danışmanlık yapılıyor.

Danışanlar, hizmetin kendilerine ve ailelerine faydalı olduğunu bildirdi

Bakanlık, danışmanlık hizmetinin değerlendirilmesi amacıyla 'Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetinin Analizi ve Değerlendirilmesi' araştırması da yaptı. Araştırma sonucunda danışanların hizmetten memnun kaldıklarını, hizmetin kendilerine ve ailelerine faydalı olduğunu ve bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu bildirdi.

76 bin 203 vatandaşımız yararlandı

Ücretsiz olarak verilen Aile Danışmanlığı Hizmetinden bugüne kadar 76 bin 203 vatandaş yararlanırken; vatandaşlar, özellikle sağlıklı iletişim becerisi konusunda destek aldı.

Aile Danışmanlığı Hizmeti başvuruları e-devlet üzerinden de alınabiliyor

Öte yandan, 2019 yılından bu yana vatandaşlar, Aile Danışmanlığı Hizmetinden yararlanmak için e-devlet üzerinden de başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde randevu alarak İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde Aile Danışmanlığı Hizmeti alabiliyor. - ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, E-Devlet, Boşanma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler, bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu bildirdi - Son Dakika


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