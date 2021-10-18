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Akçakale'de 300 öğrenciye çanta desteği - Son Dakika

Akçakale'de 300 öğrenciye çanta desteği

18.10.2021 14:48
Akçakale'de 300 öğrenciye çanta desteği

Akçakale Belediyesi ev sahipliğinde 300 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Akçakale Belediyesi ev sahipliğinde 300 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Akçakale Belediyesi yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Bir dostluk grubu ve bir dernek arasında Suriyeli öğrencilerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye yardım eli uzattı. Öğrenciler için ilçeye gönderilen okul çantası ve kırtasiye malzemeleri Akçakale Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle dağıtıldı. Belediye konferans salonundaki törene, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da katıldı.

Yalçınkaya, törende yaptığı konuşmada yardımların süreceğini belirterek, "Çocuklarımız bizim için çok kıymetlidir. Göreve geldiğimizden beri söylediğimiz şudur. Türkiye'ye, Urfa'ya, Akçakale'ye hizmet edecek çocuklar için eğitime destek vermek, öğretmenlerimize sahip çıkmak, dershanemizi ayakta tutmak çabası içerisindeyiz. İnşallah bu yardımların devamı gelecek" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Akçakale'de 300 öğrenciye çanta desteği

Şanlıurfa, Akçakale, Suriyeli, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akçakale'de 300 öğrenciye çanta desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçakale'de 300 öğrenciye çanta desteği - Son Dakika
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