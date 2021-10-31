Almanya'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Kilise çanı ile İstiklal Marşı çalındı - Son Dakika

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Neu-Ulm yakınlarındaki Illertissen kasabasındaki en büyük kilisenin elektronik çanıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dün yerel saatle 10.00 ve 16.00'da İstiklal Marşı çalındı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Neu-Ulm yakınlarındaki Illertissen kasabasındaki Türk vatandaşları için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kasabadaki en büyük kilisenin elektronik çanıyla dün yerel saatle 10.00 ve 16.00'da İstiklal Marşı çalındı. Çok sayıda Türk dostu olduğunu belirten Katolik papaz Dr. Ulrich Manz yaptığı açıklamada, "Atatürk'e ve laik Türkiye'ye olan saygım sonsuz. Bu girişimimi, Türk dostlarıma Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak düşündüm" dedi. Manz, "Bundan sonra da her milli bayramınızda marşınızı çalmaya devam edeceğim. Amacım, dostlukları pekiştirip, önyargıları yıkmak" ifadelerini kullandı.

St. Martin Katolik Kilisesi'nin papazı olan Manz'ın yaptığı jest, Türk vatandaşları arasında büyük sevinçle karşılandı. - MÜNİH