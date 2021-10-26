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Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi

26.10.2021 17:04
Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' oynanan final maçı ve üçüncülük maçları ile son buldu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' oynanan final maçı ve üçüncülük maçları ile son buldu.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası" final maçı ile son buldu. Turnuvanın final müsabakasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, SKS Dairesi Başkanı Galip Özsarı ile çok sayıda katılımcı takip etti.

Finalde gülen taraf SKS Dairesi Başkanlığı oldu

Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası'nda final maçından önce Açıköğretim Fakültesi ve Rektörlük İdari Amirliği üçüncülük için karşı karşıya geldi. Maç sonunda turnuvayı üçüncü olarak bitiren takım 2-1'lik skorla Rektörlük İdari Amirliği oldu. Final maçında ise kupa için Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı karşılaştı. 2-0'lık skorla Anadolu Üniversitesi Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası'nda kupaya ulaşan takım SKS Dairesi Başkanlığı oldu. Turnuvanın final gününde ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü ile SKS Dairesi Başkanlığı kadın takımları arasında bir gösteri maçı oynandı. Gösteri maçını 2-1'lik skorla Sosyal Bilimler Enstitüsü kazandı.

Şampiyona kupayı Rektör Erdal takdim etti

Maçların sonunda düzenlenen törende Anadolu Üniversitesi Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası şampiyonu SKS Dairesi Başkanlığı oyuncuları kupa ve madalyalarını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın elinden alırken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Genel Sekreter Prof. Dr. Selami Sezgin, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, SKS Dairesi Başkanı Galip Özsarı dereceye giren diğer takımlara madalya ve kupalarını takdim etti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi
Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi
Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi
Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi

Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi 'Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi - Son Dakika
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