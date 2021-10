Arazi yollarına kalıcı çözümler üretiliyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, kış öncesi arazi yollarını iyileştiriyor. Bu yıl 40 km arazi yolu 90 bin ton alt temel malzemesi serilerek düzenleniyor.

İnegöl Belediyesi, çiftçilerin tarlalarına ulaşmak için kullandığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmak için harekete geçti. Yaz aylarında yapılan tesviyeler sonrası kışın yeniden bozulan yollar bu yıl sadece greyderlerle temizlenmek yerine, alt temel malzemesi de serilerek kalıcı arazi yolları oluşturuluyor. Her yıl onlarca kırsal mahalleye aynı hizmeti vermek yerine başlatılan bu uygulama ile her yıl belirli oranda yol malzeme serilerek düzenlenecek.

İlk yıl için 4 milyon TL değerinde ihale gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu yıl toplamda 40 kilometre arazi yolunu iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şu an Şipali-Kozluca mahalleleri arasındaki arazi yollarında çalışmalarına devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Alper Taban, "Arazi yollarında sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde görmek istedik. Biliyorsunuz arazi yollarıyla ilgili şehrimizde çok büyük bir alana sahibiz. İyi bir ova var ve bu ovada çiftçimiz ekiyor, biçiyor, işliyor. Ancak tabi üretim yaparken ekim ve hasat dönemlerinde o araziye girilmesi gerekiyor. Bu araziye girilmesi süreçlerinde arazi yollarının bozuk olmasından kaynaklı sorunlar yaşanabiliyor. Bir süre önce de Şipali ve Kozluca arasındaki arazilerde zemin iyileştirme çalışması başlattık" dedi.

4 milyon TL'lik bir ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, "Bu konuyla ilgili kalıcı bir çözüm arayışı içerisine girdik. Çünkü her yıl köylerimizden, muhtarlarımızdan bizlere talepler geliyor arazilerimize giremiyoruz yol tesviyesi yapılması gerekiyor şeklinde. Bütün kırsal mahallelerimize aynı dönemde bu yollar lazım olduğu için buna daha kalıcı bir çözüm aradık. Arkadaşlarımız da bizlere bu yolların kalıcı şekilde iyileştirilmesiyle her yere makine göndermek zorunda kalınmayacağını ifade ettiler. Dolayısıyla buradan hareketle bir ihale gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 milyon TL'lik bir ihale ve bu yıl için toplam 40 kilometrelik yolu kapsıyor. Yapılan bu düzenleme sonrası her yıl burada bu işlemi yapmak durumunda kalmayacağız. Kalıcı bir iş ortaya çıkacak. Çiftçilerimiz de rahatlıkla buralara ulaşıp ekimini hasadını gerçekleştirecek. Her yıl bu çalışmanın benzerini farklı bölgelerde yaparak tüm kırsal mahallelerimizde bu imkanı sağlayacağız" açıklamalarında bulundu. - BURSA